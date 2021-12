Goldengas Senigallia, ora reagisci: arriva Faenza

SENIGALLIA – Due sconfitte da dimenticare in fretta per la Goldengas Senigallia e tanta voglia di tornare a vincere. I biancorossi domenica – 12 dicembre -, ospitano la Raggisolaris Faenza, diretta concorrente per un piazzamento playoff.

Coach Andrea Gabrielli deve fare i conti con alcune assenze e diversi giocatori acciaccati nel suo roster. Anche per questo, la dodicesima giornata del girone C di Serie B nasconde diverse insidie alla Goldengas. Capitan Giacomini e compagni sono reduci da due passi falsi, quello di domenica scorsa con Ancona e quello del turno infrasettimanale con Rimini. Incontri caratterizzati da troppe assenze, dove però i tanti giovani impiegati hanno risposto comunque bene.

Appuntamento quindi al Pala Panzini di Senigallia: Goldengas Senigallia-Faenza inizierà alle ore 18 e sarà visibile sulla piattaforma LNP Pass.