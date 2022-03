Basket, serie B: giornata da dimenticare per le marchigiane

Quattro sconfitte per le marchigiane in campo nella 23esima giornata del campionato di serie B, girone C. Non disputata Roseto-Jesi a causa dei contagi covid che hanno impedito alla squadra abruzzese di scendere sul parquet.

Perde al PalaRossini la Luciana Mosconi Ancona contro la Luiss Roma, un risultato inaspettato alla vigilia per il quintetto di coach Piero Coen. Sconfitta anche per la Goldengas Senigallia nell’anticipo di sabato a Ozzano. In fondo alla classifica, male sia la Virtus Civitanova in casa contro la Kinergia Rieti, che la Sutor Montegranaro in trasferta contro l’altra squadra reatina, la Real Sebastiani.

RISULTATI: Sinermatic Ozzano-Goldengas Senigallia: 88 – 85, Real Sebastiani Rieti-Sutor Montegranaro: 83 – 53, Luciana Mosconi Ancona-Luiss Roma: 56 – 69, Tigers Cesena-Giulia Basket Giulianova: 87 – 67, RivieraBanca Basket Rimini-Andrea Costa Imola: 72 – 60, Virtus Basket Civitanova Marche-Kienergia Rieti: 47 – 78, Rennova Teramo-Raggisolaris Faenza: 61 – 68.

CLASSIFICA: 36 Liofilchem Roseto (*), RivieraBanca Rimini, 34 Kienergia Rieti, 32 Real Sebastiani Rieti, 30 Luciana Mosconi Ancona, , 28 Andrea Costa Imola, Goldengas Senigallia, Sinermatic Ozzano, 22 Tigers Cesena, 20 Rennova Teramo, Luiss Roma, Raggisolaris Faenza, 15 General Contractor Jesi (*), 6 Giulia Giulianova, Virtus Civitanova, 4 Sutor Montegranaro.

(*) Una partita in meno

PROSSIMO TURNO (24′ giornata): Luiss Roma-Real Sebastiani Rieti, Andrea Costa Imola-Rennova Teramo, Kienergia Rieti-Luciana Mosconi Ancona, Liofilchem Roseto-Virtus Basket Civitanova Marche, Giulia Basket Giulianova-RivieraBanca Basket Rimini, Sutor Montegranaro-Raggisolaris Faenza, General Contractor Jesi-Sinermatic Ozzano, Goldengas Senigallia-Tigers Cesena.