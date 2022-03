Basket, serie B: festeggia solo la Goldengas Senigallia

Sconfitte in casa per la General Contractor Jesi e la Sutor Montegranaro. Perdono in trasferta la Luciana Mosconi Ancona e la Virtus Civitanova

Festeggia solo la Goldengas Senigallia nella 24esima giornata del campionato di serie B, girone C. Il quintetto di coach Gabrielli batte in casa la Tigers Cesena e scala posizioni in zona playoff. Va male invece alla Luciana Mosconi Ancona, sconfitta a Rieti (Kienergia). Beffa anche per la General Contractor Jesi, che viene superata di appena tre lunghezze al PalaTriccoli dalla Sinermatic Ozzano. In fondo alla classifica, risultati negativi sia per la Sutor Montegranaro, che lascia passare la Raggisolaris Faenza fra le mura amiche, che per la Virtus Civitanova, che torna a mani vuote da Roseto.

RISULTATI: Luiss Roma-Real Sebastiani Rieti: 54-92, Andrea Costa Imola-Rennova Teramo: 87-58, Kienergia Rieti-Luciana Mosconi Ancona: 60-52, Liofilchem Roseto-Virtus Basket Civitanova Marche: 60-53, Giulia Basket Giulianova-RivieraBanca Basket Rimini (28-03-2022), Sutor Montegranaro-Raggisolaris Faenza: 72-88, General Contractor Jesi-Sinermatic Ozzano: 74-77, Goldengas Senigallia-Tigers Cesena: 72-66.

CLASSIFICA: Liofilchem Roseto 38, RivieraBanca Rimini, Kienergia Rieti 36, Real Sebastiani Rieti 34, Luciana Mosconi Ancona, Sinermatic Ozzano, Andrea Costa Imola 30, Goldengas Senigallia 28, Tigers Cesena, Raggisolaris Faenza 22, Rennova Teramo, Luiss Roma 20, General Contractor Jesi 15, Giulia Giulianova, Virtus Civitanova 6, Sutor Montegranaro 4.

PROSSIMO TURNO: Sinermatic Ozzano-Kienergia Rieti, Luciana Mosconi Ancona-Goldengas Senigallia, Tigers Cesena-General Contractor Jesi, RivieraBanca Basket Rimini-Sutor Montegranaro, Raggisolaris Faenza-Andrea Costa Imola, Virtus Basket Civitanova Marche-SSD LUISS Roma, Rennova Teramo-Giulia Basket Giulianova, Real Sebastiani Rieti-Liofilchem Roseto