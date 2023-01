Basket: Fabriano vince il derby con Senigallia

FABRIANO – Si è concluso il girone d’andata con l’ultimo turno disputato nel weekend. In primo piano c’era il derby marchigiano tra la Ristopro Fabriano e la Goldengas Senigallia, vinto dai cartai per 93-73 grazie ad un allungo firmato soprattutto nell’ultimo quarto con un break di 25-10. I fabrianesi di coach Daniele Aniello, senza Petracca, si sono distinti con cinque uomini in doppia cifra, su tutti Stanic (23 punti e 8 assist), quindi Verri (20), Centanni (17), Papa (15 punti e 13 rimbalzi) e Gulini (10). La Ristopro ha dominato sotto canestro (41-23) e ha tirato molto bene sia dal campo (53% da due, 45% da tre) sia dalla lunetta (100%). Alla Goldengas di coach Paolo Filippetti non sono bastati i 16 punti di Pozzetti e i 15 di Giannini. Al giro di boa della stagione regolare, Fabriano è al 3° posto con 20 punti (10 vinte e 4 perse), Senigallia scivola al 10° con 14 punti (7 vinte e 7 perse), complice un solo successo nelle ultime sette partite.



A parte la Ristopro, hanno perso tutte le altre marchigiane in questo ultimo turno di andata.

La Luciana Mosconi Ancona di coach Piero Coen è caduta 82-72 sul difficile parquet della seconda della classe Faenza. I dorici erano stati protagonisti di un buon recupero durante il terzo quarto, ma poi hanno subito un parziale di 24-15 negli ultimi dieci minuti. Migliori realizzatori anconetani: Ciribeni 14, Panzini 12. Ancona termina il girone di andata al 5° posto con 16 punti (8 vinte e 6 perse).

Ultimo quarto amaro (11-26) anche per la General Contractor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi, che perde tra le mura amiche per 82-89 ad opera della coriacea Ozzano. Tra i leoncelli, al 9° posto in classifica con 14 punti (7 vinte e 7 perse), da segnalare i 17 punti di Marulli e i 16 di Filippini (conditi da 13 rimbalzi).

Concludiamo con la Halley Matelica, sconfitta 89-61 sul parquet di Fiorenzuola. I biancorossi di coach Tony Trullo erano partiti bene e hanno retto fino all’intervallo lungo, poi si sono sciolti ed è stato da horror il parziale dell’ultimo quarto: 24-5. Migliore realizzatore matelicese, Paglia con 19 punti. Matelica “gira” ultimo in classifica con 2 punti (1 vinta e 13 perse).

Gli altri risultati: Cervia – Rieti 45-75, Andrea Costa Imola – Empoli 74-65, Piacenza – Virtus Imola 70-62, ha riposato San Miniato.

Ecco la classifica, dopo la rinuncia di Firenze alla prosecuzione del campionato che ha comportato l’annullamento dei punti a tutte le squadre che avevamo vinto con i gigliati: Rieti 26; Faenza 22; Fabriano 20; Fiorenzuola 18; Ancona, Piacenza, Virtus Imola e Ozzano 16; Jesi e Senigallia 14; San Miniato 10; Cervia ed Empoli 4; Matelica 2.