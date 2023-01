Basket: Fabriano vince col cuore, Ancona batte Senigallia nel derby

FABRIANO – È stata una seconda giornata di ritorno, nel campionato di serie B di basket, molto interessante per quanto riguarda le squadre marchigiane.

Iniziando dall’alto, la Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello si mantiene ben salda al terzo posto in classifica avendo superato in casa, al termine di un match da batticuore, l’Andrea Costa Imola per 79-73. È sembrata una partita da playoff per intensità, durezza, agonismo e clima sugli spalti tra due “piazze” che poco più di venti anni fa si affrontavano in serie A1. La Ristopro è stata guidata dal solito strepitoso Stanic (27 punti), affiancato da Verri (16) e Papa (10) che negli ultimi due minuti è stato protagonista delle giocate vincenti.

La Luciana Mosconi Ancona (Ciribeni 21 punti) di coach Piero Coen vince il derby con la Goldengas Senigallia (Musci 18) di coach Paolo Filippetti per 84-75 grazie ad una prestazione in crescita dopo l’intervallo lungo. I dorici, ora, “vedono” da vicinissimo il 4° posto in classifica che in questa stagione di riforma dei campionati significa tantissimo. Sul fronte opposto, prosegue la crisi di risultati di Senigallia: 8 sconfitte nelle ultime 9 partite.

Scivola la General Contractor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi, battuta 83-75 a Piacenza. Ai leoncelli non bastano i 26 punti (con 5/6 da tre) di Marulli e una reazione un po’ troppo tardiva all’allungo piacentino dei secondo quarto.

Per concludere, una tenace e grintosa Halley Matelica è uscita sconfitta dal parquet di Ozzano per 79-68. Coach Tony Trullo ha avuto Seck come miglior realizzatore a quota 15.

Gli altri risultati: San Miniato – Rieti 69-73, Fiorenzuola – Empoli 97-87, Virtus Imola – Faenza 74-89. Ha riposato Cervia.

Classifica: Rieti 30; Faenza 26; Fabriano 24; Piacenza, Fiorenzuola e Ancona 20; Ozzano 18; Jesi e Virtus Imola 16; Senigallia 14; Andrea Costa Imola 12; San Miniato 10; Cervia, Empoli e Matelica 4.