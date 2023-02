Basket serie B: sorridono Fabriano e Senigallia

I cartai superano Matelica nel derby, i senigalliesi battono Empoli dopo due tempi supplementari; sconfitte per Ancona e Jesi

FABRIANO – La ventesima giornata del campionato di serie B di basket ha visto esultare due squadre marchigiane su cinque, ovvero Fabriano e Senigallia.

La Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello ha fatto suo il derby con l’Halley Matelica vincendo 67-51, confermandosi così al 3° posto e – cosa più importante – con otto punti di vantaggio sulla quinta in classifica. In un match dalle basse percentuali al tiro, Fabriano (Stanic 19) ha sempre condotto ma Matelica (Provvidenza 11) non ha mai mollato. La forbice si è aperta inesorabilmente nell’ultimo parziale (15-3).

Partita da batticuore vinta dalla Goldengas Senigallia di coach Paolo Filippetti che ha superato Empoli per 96-88 dopo ben due tempi supplementari. Miglior realizzatore Gnecchi con 20 punti.

Disco rosso, invece, per la Luciana Mosconi Ancona di coach Piero Coen che viene sconfitta a domicilio dalla corazzata Rieti, capolista del campionato, per 67-82. Decisivo il break laziale nel terzo quarto (8-26). Miglior realizzatore dorico è stato Panzini con 14 punti.

Infine, la General Contractor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi ha perso sul campo della seconda della classe Faenza per 96-74. Top scorer leoncello è stato Marulli con 14 punti. Jesi ha fatto esordire i nuovi innesti Varaschin e Calabrese (ceduto in settimana, invece, Rocchi).

Gli altri risultati: Virtus Imola – San Miniato 75-65, Piacenza – Fiorenzuola 70-56, Cervia – Andrea Costa Imola 65-67.

Classifica: Rieti 38; Faenza 32; Fabriano 30; Piacenza e Fiorenzuola 22; Ozzano, Jesi Ancona e Virtus Imola 20; Andrea Costa Imola e Senigallia 18; San Miniato 12; Matelica 10; Empoli 8; Cervia 4.