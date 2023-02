I cartai vincono il big-match con Faenza e la scavalcano in classifica; Matelica corsara; respira Senigallia; ko casalingo per Ancona

FABRIANO – La quarta giornata di ritorno, nel campionato di serie B maschile di basket, è dolce per tre squadre marchigiane su quattro.

Gran serata per la Ristopro Fabriano di coach Danielo Aniello che nel big-match casalingo con Faenza vince 86-76, ribalta in proprio favore la differenza canestri con i diretti avversari e li scavalca in classifica salendo al secondo posto. “Triple show” per Fabriano, soprattutto nel decisivo finale (15/35 complessivo), top-scorer Centanni a quota 25 punti, per Stanic ben 12 assist. Per la Ristopro si tratta della quinta vittoria di fila. Domenica 19 febbraio è previsto il derby al PalaTriccoli con la General Contractor Jesi, che in questo turno ha riposato.

Respira la Goldengas Senigallia di coach Paolo Filippetti, che torna alla vittoria dopo cinque ko consecutivi battendo in rimonta per 78-73 i Tigers Romagna che erano partiti fortissimo (20-35 al 10’). Miglior realizzato biancorosso, Giacomini a quota 19 punti.

Momento magico per la Halley Matelica di coach Tony Trullo, che da cenerentola sta diventando una pericolosa mina vagante: il successo per 69-79 a Piacenza è di quelli pesanti, in evidenza Gallo con 15 punti. Per Matelica nelle ultime sei partite sono arrivate quattro vittorie.

L’unica sconfitta di giornata, tra le marchigiane, l’ha subita la Luciana Mosconi Ancona di coach Piero Coen, sorpresa da Empoli a domicilio per 75-84. Ai dorici non sono bastati 21 punti di Ciribeni.

Le altre partite: San Miniato – Fiorenzuola 65-74, Virtus Imola – Rieti 75-80, Ozzano – Andrea Costa Imola 81-64. Ha riposato Jesi.

Classifica: Rieti 34; Fabriano e Faenza 28; Fiorenzuola 22; Ancona, Ozzano e Piacenza 20; Jesi 18; Senigallia e Virtus Imola 16; Andrea Costa Imola 14; San Miniato 10; Empoli e Matelica 8; Romagna 4.