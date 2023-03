Basket serie B: Fabriano batte la capolista Rieti

La Ristopro ferma i laziali che non perdevano da tredici partite; vincono anche Ancona, Jesi e Senigallia; sconfitta esterna per Matelica

FABRIANO – Ventitreesimo turno di campionato, in serie B di basket, con un bilancio ampiamente positivo per quanto riguarda le cinque squadre marchigiane: quattro vittorie e una sconfitta.

In evidenza il successo della Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello che ha battuto la capolista Rieti per 79-70 grazie ad una eccellente prestazione (anche venti punti di vantaggio) e per giunta senza l’infortunato Verri. Top-scorer Centanni con 15 punti. I laziali non perdevano da tredici giornate, cioè dalla gara di andata proprio ad opera di Fabriano, l’unica squadra ad essere riuscita a vincere con la prima della classe in campionato, tra l’altro due volte su due.

Successo da batticuore quello della Luciana Mosconi Ancona di coach Piero Coen, che – giocando in anticipo – aveva superato Fiorenzuola per 104-102 dopo un tempo supplementare. Sugli scudi Ciribeni (24) e Carnovali (23).

Blitz esterno, come da pronostico, per la General Contractor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi che ha vita agevole sul parquet della penultima Empoli: 61-83 il finale per i leoncelli, che hanno ben 23 punti da Filippini.

Preziosa vittoria conquistata dalla Goldengas Senigallia di coach Paolo Filippetti sul San Miniato per 70-63. I biancorossi (Musci 20 punti e 10 rimbalzi) sono partiti fortissimo (29-15 al 10’) e hanno retto al tentativo di rimonta dei toscani.

Infine, l’unica sconfitta marchigiana è quella fatta registrare dalla Halley Matelica di coach Tony Trullo sul campo di Faenza per 92-65. I matelicesi (Gallo e Seck 14 punti a testa) erano partiti bene (15-21 al 10’), ma poi la vicecapolista ha dimostrato di essere nettamente superiore.

Gli altri risultati: Romagna – Ozzano 84-97, Andrea Costa Imola – Piacenza 56-62, ha riposato la Virtus Imola.

Classifica: Rieti 40; Faenza 36; Fabriano 32; Piacenza 26; Ozzano, Jesi e Ancona 24; Fiorenzuola e Senigallia 22; Virtus Imola 20; Andrea Costa Imola 18; San Miniato 12; Matelica 10; Empoli 8; Romagna 4.