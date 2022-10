Basket serie B: esultano Jesi, Ancona e Senigallia

Quarta giornata di campionato: finale amaro per Fabriano a Faenza, ancora disco rosso per Matelica che sciupa nel finale

FABRIANO – Solo Rieti a punteggio pieno nel campionato di serie B di basket (girone C), ma in questa quarta giornata il bilancio delle marchigiane è positivo: tre vittorie (conquistate da Jesi, Ancona e Senigallia) e due sconfitte (subite da Fabriano e Matelica).



La General Contractor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi con 6 punti in classifica è la migliore fra le squadre della regione grazie al successo conquistato sulla Firenze dell’ex tecnico leoncello Gigio Gresta. In evidenza tra gli jesini troviamo Marulli, autore di ben 26 punti, seguito da Rocchi a quota 17.



Dopo due sconfitte consecutive, è tornata ad esultare la Luciana Mosconi Ancona di coach Piero Coen che ha espugnato con autorità il parquet del fanalino di coda Empoli per 66-75, sugli scudi il trio di esterni composto da Panzini (24 punti), Carnovali (17) e Ciribeni (14).



Blitz esterno anche per la Goldengas Senigallia di coach Paolo Filippetti che fa il suo dovere vincendo 71-80 a Cervia contro l’ultima della classe Tigers Romagna. Cinque uomini in doppia cifra tra i biancorossi, su tutti Pozzetti (21 punti e 7 rimbalzi).



Non fa festa, invece, la Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello che nel rocambolesco finale cade 78-75 a Faenza che manda ben sei uomini in doppia cifra. Ai cartai non basta l’eccezionale “tripla doppia” di Stanic (14 punti, 10 rimbalzi e 12 assist) e il ventello di Papa.



E per concludere, consueta musica in casa Halley Matelica di coach Lorenzo Cecchini, alla quarta sconfitta in volata in altrettante partite: stavolta il successo sembrava cosa fatta a due minuti dalla fine, ma Piacenza è riuscita a compiere il sorpasso in volata vincendo 68-75. Nel team matelicese i migliori realizzatori sono stati Paglia (16) e Seck (15).



Gli altri risultati – Rieti – Virtus Imola 82-79, Fiorenzuola – San Miniato 82-79, Andrea Costa Imola – Ozzano 66-74.

Classifica – Rieti 8; Jesi, Faenza, Piacenza e Firenze 6; Ozzano, Senigallia, Fiorenzuola, Andrea Costa Imola, Virtus Imola, San Miniato, Ancona e Fabriano 4; Cervia, Matelica ed Empoli 0.