L’energia di Francesco Papa per la Ristopro Fabriano

Arriva ancora da Cesena un altro giocatore per la squadra cartaia di basket, che così si avvia al completamento dell'organico. All'appello mancano solotanto un "senior" e due "under"

FABRIANO – Dopo Hajrovic e Scanzi, la Ristopro Fabriano prende un altro giocatore da Cesena e si avvia verso il completamento della squadra in vista del campionato 2020/21 di serie B di basket.

Si tratta di Francesco Papa, ala/pivot abruzzese di 25 anni per 198 centimetri, che nello scacchiere di coach Lorenzo Pansa va a prendere il posto di Francesco Fratto (passato a Chiusi in serie C Gold, società con aspirazioni di ripescaggio in serie B).

Ciò che balza agli occhi, ripercorrendo la carriera di Papa, è la straordinaria costanza di rendimento nel corso delle cinque stagioni già disputate in serie B, a cominciare da Giulianova nel 2014/15 (10,8 punti e 5,2 rimbalzi), quindi Teramo nel 2015/16 (9,9 punti e 8,8 rimbalzi), Forlì nel 2017/18 (11,6 punti e 7,8 rimbalzi), Cesena negli ultimi due campionati (9,4 punti e 7,2 rimbalzi nel 2018/19, 10,4 punti e 8,2 rimbalzi nell’ultima stagione conclusa anzitempo a causa dell’ermergenza Covid-19). Nel 2015/16, per lui, un’esperienza in A2 a Roseto.

Papa è un giocatore che garantisce “quantità”, grazie anche a uno spiccato senso del rimbalzo. I suoi margini di miglioramento sono ancora ampi.

Con il suo arrivo, la Ristopro Fabriano 2020/21 è quasi al completo: all’appello mancherebbero due “under” e un “senior”.

Quintetto: Merletto, Marulli, Scanzi, Radonjic, Garri.

Panchina: x, x ,x, Papa, Hajrovic.

Allenatore: Pansa

Vice allenatore: Aniello.