Basket serie B: domenica i derby Fabriano-Jesi e Ancona-Matelica

FABRIANO – Si avvicina il momento dei derby marchigiani. Se nelle prime quattro giornate ne era stato giocato solo uno (Senigallia – Ancona 76-70), nel quinto turno in programma domenica 30 ottobre se ne disputeranno ben due: Ristopro Fabriano – General Contractor Jesi e Luciana Mosconi Ancona – Halley Matelica.



Particolarmente attesa la sfida tra la Fabriano di coach Daniele Aniello e la Jesi di coach Marcello Ghizzinardi, match che ritorna dopo una stagione di assenza durante la quale i cartai erano saliti in A2 (per poi subito ridiscendere). Nelle precedenti tre sfide in serie B (una soltanto nel 2019/20, campionato poi interrotto, due nel 2020/21) ha sempre vinto la Ristopro. Sarà tutto esaurito – 900 spettatori – il piccolo PalaChemiba di Cerreto d’Esi dove si giocherà il derby domenica alle ore 18, con la biglietteria che quindi resterà chiusa. Fabriano si presenta con un bilancio di 2 vinte e 2 perse, Jesi con 3 vinte e 1 persa (tra l’altro la sconfitta è arrivata soltanto all’overtime a San Miniato). Ulteriore elemento di interesse sta nei ben tre ex cartai che ora giocano per la General Contractor: Merletto e Marulli (che della Ristopro sono stati capitani nel 2020/21 e 2021/22) e Gatti.



Sarà derby anche al PalaRossini di Ancona domenica alle ore 18 fra i padroni di casa della Luciana Mosconi di coach Piero Coen e la neopromossa Halley Matelica di coach Lorenzo Cecchini. Questa sfida non si giocava dai tempi in cui le due squadre erano in C, nel 2016/17. I dorici attualmente hanno 4 punti in classifica e vengono da un successo a Empoli 66-75, «ora dobbiamo quindi continuare a lavorare ogni giorno cercando ulteriori miglioramenti individuali e di squadra», dice coach Coen. Sul fronte opposto Matelica è ancora a quota zero e nella dorica disputerà il primo di tre derby di fila che il calendario le proporrà da qui alle prossime tre settimane. «Calendario difficile ora davanti a noi? – dice in proposito Cecchini. – Mah, per noi al momento non c’è facile o difficile: il nostro peggior nemico ora come ora siamo noi stessi».



E concludiamo con la Goldengas Senigallia di coach Paolo Filippetti, l’unica a non disputare derby marchigiani in questo turno. I biancorossi, reduci dal successo per 71-80 a Cervia che li ha condotti a 4 punti in classifica, domenica ricevono al PalaPanzini l’Andrea Costa Imola (ore 18). «Una squadra esperta e ben allenata che finora ha battuto due formazioni valide come Ancona e Fabriano – dice coach Filippetti – per cui ci dobbiamo preparare al meglio per conquistare i due punti; speriamo che ci sia un buon pubblico a sostenerci».