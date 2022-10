Basket serie B: nei derby trionfano Fabriano e Ancona

FABRIANO – La giornata dei derby marchigiani vede esultare la Ristopro Fabriano e la Luciana Mosconi Ancona, rispettivamente vincenti sulla General Contractor Jesi e sulla Halley Matelica. Sorride anche la Goldengas Senigallia che conquista due punti preziosi battendo l’Andrea Costa Imola.



Per il resto, questa quinta giornata del campionato di serie B di basket conferma Rieti come unica imbattuta (cinque vittorie su cinque), mentre sul capo opposto della classifica restano in fondo, ancora senza vittorie, Empoli, Cervia e Matelica.



Tornando a parlare dei derby, al PalaChemiba di Cerreto, strapieno, la Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello ha disputato la miglior partita di questo avvio di stagione imponendosi 87-78 sui “cugini” della General Contractor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi. L’equilibrio ha iniziato a spezzarsi sul finire del secondo quarto, poi Fabriano ha messo la freccia nel terzo con un parziale di 35-22, raggiungendo più volte anche i quindici punti di vantaggio. Tra i cartai, sugli scudi Centanni autore di 29 punti e Stanic con 23. Tra i leoncelli sei uomini in doppia cifra, massimo Rocchi con 19, ma non sono bastati.



Sfida tutta marchigiana anche al PalaRossini, dove la Luciana Mosconi Ancona di coach Piero Coen ha sconfitto l’Halley Matelica di coach Lorenzo Cecchini per 94-79. Qui, il match ha avuto una definitiva svolta nell’ultimo quarto quando i dorici hanno dilagato con un parziale di 34-21 guidati da Ambrosin (20) e Panzini (19). Per Matelica in evidenza Gallo (20) e Riccio (14).



Infine, ma non in ordine di importanza, la vittoria della Goldengas Senigallia di coach Paolo Filippetti sulla valida Andrea Costa Imola per 71-59. I biancorossi sono stati protagonisti di una prestazione costante e concreta, in cui sono emersi per punti Santucci (17) e Pozzetti (15).



Gli altri risultati – Ozzano – San Miniato 76-67, Firenze – Empoli 105-77, Faenza – Cervia 83-58, Virtus Imola – Fiorenzuola 71-72, Piacenza – Rieti 75-93.



Classifica – Rieti 10; Firenze e Faenza 8; Fabriano, Piacenza, Jesi, Senigallia, Fiorenzuola, Ozzano e Ancona 6; San Miniato, Virtus Imola e Andrea Costa Imola 4; Cervia, Matelica e Empoli 0.