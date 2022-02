Sono due i derby marchigiani in programma nella 18° giornata del campionato di pallacanestro di serie B, girone C. La General Contractor Jesi, che con i nuovi innesti ha cambiato completamente volto, attende al PalaTriccoli la solida Goldengas Senigallia, attualmente in piena zona playoff e reduce dal bel successo casalingo contro la forte Kienergia Rieti. L’altro confronto fra corregionali andrà in scena al PalaRossini di Ancona, dove i dorici della Luciana Mosconi, a pari punti della Goldengas e sconfitti nel turno scorso da Teramo, accoglieranno il fanalino di coda Montegranaro, rinfrancato dalla vittoria nello scontro diretto contro Civitanova Marche, che proverà invece a fare lo sgambetto alla Real Sebastiani Rieti.

In calendario anche il derby Tigers Cesena-Raggisolaris Faenza. La capolista Liofilchem Roseto sfiderà la Louiss Roma fra le mura amiche, quindi sono previste Kienergia Rieti-Andrea Costa Imola, Sinematic Ozzano-Giulia Giulianova e RivieraBanca Rimini – Rennova Teramo.