Basket Serie B: Campetto Ancona corsaro e cinico, Padova va KO sul proprio campo

PADOVA – Si conclude nel migliore dei modi la domenica della Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona che nella seconda fase del campionato di Serie B si impone 77-82 sul campo dell’Antenore Energia Padova. Per i ragazzi di coach Stefano Rajola si tratta del secondo successo in questo frangente di campionato che assume una grande importanza sia per il risultato in senso stretto che per il morale.

Nel primo quarto partono meglio i padroni di casa evidenziando quanto di buono detto prodotto in sede di vigilia di gara. Nel parziale di 25-18 è emersa, sin da subito, la voglia di entrambe le compagini di incamerare l’intera posta in palio. Prima dell’intervallo Padova prova a scappare e, nonostante una gran prova di Leggio, riesce nel suo intento rientrando negli spogliatoi sul punteggio di 40-28.

Alla ripresa delle ostilità il Campetto mostra i muscoli e intensifica gli attacchi cementificando quella che nell’ultimo quarta sarà la reale “remuntada” di giornata (65-58). E infatti, fatta la premessa, nel finale la truppa di Rajola si scatena raccogliendo il massimo facendo registrare il definitivo 77-82 alla sirena che rende più lieto il viaggio di ritorno verso Ancona.