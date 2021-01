GIULIANOVA – È durata solo una settimana l’estasi per il successo interno con la Janus Fabriano. Nel match odierno del minigirone C2 di Serie B, la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona ha ceduto il passo in trasferta alla più tonica Giulianova capace di imporre il proprio gioco per tutto l’arco del match lasciando molto poco ai dorici.

Nell’impianto di Atri Pineto i padroni di casa mettono in discesa il risultato già nel primo quarto quando il parziale di 23-15 non lascia presagire nulla di buono in casa biancoverde. I sentori si confermano prima dell’intervallo con la truppa di coach Stefano Rajola costretta a rientrare negli spogliatoi con il pesante passivo di 49-26. Nel terzo quarto Centanni e soci provano a rifarsi sotto ma uno scatenato Lorenzo Panzini tra i padroni di casa trascina i suoi dapprima sul 66-51 e poi, in conclusione, sul definitivo 86-73 che vale l’intera posta in palio.