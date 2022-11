Basket Serie B: buon momento per Fabriano e Senigallia

I cartai superano Matelica nel derby, la Goldengas è alla terza vittoria di fila. Giornata no, invece, per Ancona e Jesi

FABRIANO – Nella sesta giornata del campionato di serie B di basket, in primo piano la Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello che vince un altro derby, stavolta in trasferta sul vicino parquet della Halley Matelica, per 82-85 al termine di un estenuante punto a punto. La Ristopro, che centra il primo successo esterno della stagione e sale a quota 8 punti in classifica, si impone mandando cinque uomini in doppia cifra, con Centanni miglior realizzatore a quota 18. I matelicesi di coach Lorenzo Cecchini cadono nell’ennesima volata finale e restano a zero in classifica, nonostante la gran serata di Gallo autore di 26 punti.



Gran momento di forma anche per la Goldengas Senigallia di coach Paolo Filippetti che espugna il parquet di Empoli per 50-69 al termine di un match ben amministrato e firma così la terza vittoria di fila, salendo anch’essa a quota 8 punti in graduatoria. Cinque giocatori in doppia cifra tra i senigalliesi, con Pozzetti emergente a quota 14.



Giornata da dimenticare, invece, per la Luciana Mosconi Ancona di coach Piero Coen, mai in partita sul campo della capolista imbattuta Real Sebastiani Rieti. Il punteggio parla da solo: 100-62 per i laziali. Tra i dorici, che restano a quota 6 punti in classifica, il miglior realizzatore risulta Toure con 13 punti.



Seconda sconfitta consecutiva subita dalla General Contactor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi, in casa 68-79 per mano dei validi Blacks Faenza. Fatale ai leoncelli è stato l’ultimo quarto, in cui hanno subito un break di 12-24. I 15 punti a testa di Marulli e Merletto non sono bastati agli jesini, che stazionano a quota 6 in classifica.



Gli altri risultati: Ozzano – Firenze 71-82, Andrea Costa Imola – Cervia 65-70, San Miniato – Virtus Imola 72-75, Fiorenzuola – Piacenza 65-76.

Classifica: Rieti 12; Firenze e Faenza 10; Piacenza, Fabriano e Senigallia 8; Jesi, Fiorenzuola, Ancona, Ozzano e Virtus Imola 6; Andrea Costa Imola e San Miniato 4; Cervia 2; Matelica ed Empoli 0.