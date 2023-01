Basket serie B: Ancona vince il derby con Jesi

FABRIANO – La prima giornata del 2023 in serie B di basket si è subito aperta con un derby marchigiano tra Luciana Mosconi Ancona e General Contractor Jesi. Hanno vinto per 94-76 i dorici di coach Piero Coen, che così agganciano proprio i leoncelli in classifica a quota 16 punti. Tra le migliori prestazioni di Ancona, da segnalare i 23 punti ci Carnovali, i 19 di Ciribeni, i 18 di Bedin e l’ennesima “doppia doppia” di Giombini (11 punti e 10 rimbalzi). A Jesi non sono bastati i 24 punti di Cicconi Massi, i 16 di Marulli e i 13 di Merletto.

Passo falso esterno della Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello, trovatasi sempre ad inseguire a Imola sponda Virtus e alla fine sconfitta 85-78. I padroni di casa hanno avuto 23 punti da Galassi e 22 (più 18 rimbalzi) da Mladenov. Fabriano ha portato i “soliti cinque” in doppia cifra – su tutti Petracca a quota 19 punti, quindi 16 a testa per Verri e Centanni – ma non è bastato. I cartai restano al terzo posto con 20 punti ma vedono allontanarsi le due davanti, Rieti (26) e Faenza (22).

Proprio Faenza ha fatto il blitz sul terreno della Goldengas Senigallia di coach Paolo Filippetti per 73-76. Anche in questo caso cinque giocatori in doppia cifra per la compagine marchigiana (in primis Neri con 19 punti, quindi Giacomini 16), ma i romagnoli trascinati da Aromando (24) hanno portato a casa il successo. La Goldengas resta a quota 14 punti in classifica.

Non si è disputata la partita tra Halley Matelica e Firenze, visto che la squadra gigliata non si è presentata e – considerando i ben noti problemi societari – rischia seriamente di non proseguire il campionato.

Gli altri risultati: Ozzano – Fiorenzuola 86-97, Empoli – Cervia 63-65, Rieti – Andrea Costa Imola 60-53, San Miniato – Piacenza 71-60.

Classifica: Rieti 26; Faenza 22; Fabriano 20; Virtus Imola 18; Firenze, Fiorenzuola, Ancona e Jesi 16; Ozzano, Piacenza e Senigallia 14; Andrea Costa Imola e San Miniato 10; Cervia ed Empoli 4; Matelica 2.