Basket, serie B: Ancona verso il big match a Roseto. Senigallia prova a reagire con Rimini

Due punti pesantissimi. Piero Coen, coach della Luciana Mosconi Ancona, racconta così la vittoria di sabato scorso nel derby contro la Goldengas Senigallia. Un match deciso all’ultimo, che consente ai dorici di consolidare la propria posizione playoff anche alla luce della difficile trasferta di domenica a Roseto, contro la prima della classe.

«Dopo una partita combattuta dove alcuni giocatori sono stati messi fuori causa per i troppi falli fischiati ed altri che sono arrivati devastati per i troppi minuti in campo – dice il tecnico anconetano ai microfoni della società -. Fortunatamente lo stesso Cacace, che non avrebbe dovuto giocare per le attuali condizioni fisiche, è stato in campo stringendo i denti e quanto meno ha potuto far respirare i compagni oltre a dare il suo solito generoso contributo. Viviamo ormai da un mese una situazione di emergenza che non ci ha più permesso di poterci allenare con regolarità e con un numero di atleti sufficienti per poter proseguire il lavoro che fino a 4 giornate fa ci vedeva esprimere una ben altra pallacanestro. Purtroppo la situazione non si risolverà nell’immediato vista la continua indisponibilità di Gospodinov e Aguzzoli oltre a Carboni. L’unica strada che possiamo percorrere attualmente sarà non mollare cercando di mettere in campo l’opportuna generosità».

Nel prossimo turno di campionato, la Goldengas Senigallia ospita Rimini, mentre Jesi e Civitanova saranno in trasferta rispettivamente a Rieti (Kienergia) e Imola. In casa la Sutor Montegranaro contro Ozzano.

PROSSIMO TURNO: LUISS Roma-Tigers Cesena, Giulia Basket Giulianova-Raggisolaris Faenza, Kienergia Rieti-General Contractor Jesi, Andrea Costa Imola-Virtus Basket Civitanova Marche, Liofilchem Roseto-Luciana Mosconi Ancona, Rennova Teramo-Real Sebastiani Rieti, Goldengas Senigallia-RivieraBanca Basket Rimini, Sutor Montegranaro-Sinermatic Ozzano

CLASSIFICA: 40 Liofilchem Roseto, RivieraBanca Rimini, 38 Kienergia Rieti, 36 Real Sebastiani Rieti, 32 Luciana Mosconi Ancona, 30 Sinermatic Ozzano, Andrea Costa Imola, Goldengas Senigallia, 24 Raggisolaris Faenza, 22 Tigers Cesena, Rennova Teramo, Luiss Roma, 17 General Contractor Jesi, 6 Giulia Giulianova, Virtus Civitanova, 4 Sutor Montegranaro.