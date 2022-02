Basket, serie B: Ancona a Rimini per tentare il colpaccio. Senigallia non si ferma

Sfida tra titani a Rimini per il recupero della 13esima giornata di campionato di serie B, girone C. La Luciana Mosconi Ancona, domani sera 16 febbraio, sarà di scena in Romagna sull’ostico parquet della RivieraBanca, che attualmente occupa la seconda posizione in classifica. Una gara che i ragazzi di coach Piero Coen proveranno in tutti i modi a vincere per consolidare ulteriormente la permanenza in zona playoff e, perché no, avvicinarsi alla vetta. Domenica prossima quindi, i dorici si dirigeranno verso l’Abruzzo dove ad attenderli ci sarà Giulianova.

«Relativamente alla partita di sabato scorso vinta contro Cesena – le parole del centro Simone Pozzetti -, abbiamo fatto una grande prova in difesa, sbagliando pochissimo nel secondo tempo dopo una partenza un po’ troppo soft. Siamo stati bravi ad applicare quanto richiesto da coach Coen, arginando gli attacchi degli avversari. Non sono state ottime le nostre percentuali in attacco, ma difendendo forte possiamo ottenere comunque risultati. Domani si va a Rimini, che considero la squadra più forte di questo girone assieme a Roseto, una delle più forti della serie B. Ci troveremo di fronte una squadra lunga, esperta, grossa fisicamente, a cui dovremo concedere poco o nulla. Dovremo stare molto attenti in difesa, limitando al minimo gli errori, e correre in attacco più di loro, facendo più possessi. Sarà di sicuro molto complicata».

La Goldengas Senigallia, altra compagine che sta facendo benissimo, accoglierà domenica 20 febbraio la Real Sebastiani Rieti con lo stesso obiettivo di Ancona: non cedere posizioni in ottica playoff e impensierire la capolista Roseto. Impegno casalingo invece per la General Contractor Jesi, ancora alle prese con qualche acciacco, che al PalaTriccoli se la vedrà proprio con la RivieraBanca Rimini. In fondo alla classifica, la Sutor Montegranaro ospiterà Teramo, mentre Civitanova sarà impegnata a Ozzano.

CLASSIFICA: 34 Liofilchem Roseto, 28 Riviera Banca Rimini, Kinergia Rieti, 24 Luciana Mosconi Ancona, Real Sebastiani Rieti, Goldengas Senigallia, Andrea Costa Imola, 22 Sinermatic Ozzano, 18 Rennova Teramo, 16 Tigers Cesena, 14 Luiss Roma, 13 General Contractor Jesi, 12 Raggisolaris Faenza, 6 Giulia Giulianova, 4 Virtus Civitanova, Sutor Montegranaro.

PROSSIMO TURNO (20 giornata): Luiss Roma-Andrea Costa Imola, Sinermatic Ozzano-Virtus Civitanova, Liofilchem Roseto-Tigers Cesena, Kinergia Rieti-Raggisolaris Faenza, Goldengas Senigallia-Real Sebastiani Rieti, Giulia Giulianova-Luciana Mosconi Ancona, General Contractor Jesi-RivieraBanca Rimini, Sutor Montegranaro-Rennova Teramo.