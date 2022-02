Basket, serie B: Ancona in casa contro Ozzano. Derby Civitanova-Jesi

La Goldengas Senigallia in viaggio verso Teramo per guadagnare ulteriori posizioni in ottica playoff. Montegranaro attesa a Imola

Ventunesima giornata di campionato di serie B, girone C, un altro derby in arrivo. A sfidarsi saranno Virtus Civitanova e General Contractor Jesi. Punti pesantissimi in palio: per l’Aurora, che deve fare di tutto per tirarsi fuori dalla zona playout, e per i padroni di casa, che vogliono a tutti i costi evitare la retrocessione diretta e giocarsi le proprie chances di permanenza in categoria nella post-season. Si gioca domenica 27 febbraio, ore 18.

Vola sulle ali dell’entusiasmo invece la Luciana Mosconi Ancona, che attende la Sinermatic Ozzano al PalaRossini con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla capolista Roseto. Impegno abruzzese per la Goldengas Senigallia, l’altra compagine marchigiana proiettata verso i playoff: ad attenderla la Rennova Teramo.

Missione difficile per la Sutor Montegranaro, ultima in classifica assieme a Civitanova che andrà nella tana dell’Andrea Costa Imola. Ben due le partite che il quintetto di coach Damiano Cagnazzo ha perso all’ultima azione di appena un punto. Due domeniche fa contro Roma e nell’ultimo turno contro Teramo.

«Sono molto arrabbiato per quanto concerne il risultato finale ma ottimista e soddisfatto per quello che la squadra ha proposto in mezzo al campo – le parole di Damiano Cagnazzo ai microfoni della società -. Avevo chiesto ai ragazzi intensità fisica e una difesa solida e devo dire che sono stati bravi a giocarsi le possibilità di vittoria. C’è altresì una grande arrabbiatura e tanto dispiacere perché vincere una partita del genere ci avrebbe dato ancora più motivazioni ed entusiasmo per realizzare al meglio il lavoro quotidiano. Però, quando non si vince bisogna imparare sempre qualcosa. Dobbiamo cercare di gestire meglio i finali sapendo che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta».

CLASSIFICA: 36 Liofilchem Roseto, 30 RivieraBanca Rimini, Kienergia Rieti, 28 Luciana Mosconi Ancona, 26 Real Sebastiani Rieti, 24 Goldengas Senigallia, Andrea Costa Imola, Sinermatic Ozzano, 20 Rennova Teramo, 16 Tigers Cesena, Luiss Roma, 13 General Contractor Jesi, 12 Raggisolaris Faenza, 6 Giulia Giulianova, 4 Virtus Civitanova, Sutor Montegranaro.

PROSSIMO TURNO (21° giornata, 27 febbraio 2022): Virtus Civitanova-General Contractor Jesi, Real Sebastiani Rieti-Giulia Giulianova, Tigers Cesena-Kienergia Rieti, Rennova Teramo-Goldengas Senigallia, Andrea Costa Imola-Sutor Montegranaro, Luciana Mosconi Ancona-Sinermatic Ozzano, RivieraBanca Rimini-Liofilchem Roseto, Raggisolaris Faenza-Luiss Roma.