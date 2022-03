Basket, serie B: Ancona muove verso Rieti (Kienergia), Senigallia ospita Cesena

Match d’alta classifica a Rieti. La Luciana Mosconi Ancona sarà impegnata sul difficile campo della Kinergia per contendersi le prime piazze della classifica di serie B, girone C. Obiettivo playoff anche per la Goldengas Senigallia che ospiterà Cesena.

Porte aperte al PalaTriccoli. L’Aurora Basket ha infatti deciso di prevedere l’ingresso gratuito per i propri tifosi in occasione del match casalingo di domenica prossima, 27 marzo, contro Ozzano. «Nella convinzione di poter ricreare un feeling mai sopito con la propria tifoseria, l’Aurora chiede e stimola una partecipazione calorosa dei propri supporter in questo finale di stagione. Contestualmente all’iniziativa della societá i tifosi arancioblù organizzano una raccolta fondi per iniziative a favore del popolo ucraino. Chi vorrá potrà contribuire con un’offerta. «La Curva Nord Jesi ed Eppure il Vento Soffia Ancona – scrivono i gruppi ultras – aderiscono alla raccolta di prodotti a lunga conservazione (no barattoli di vetro) come pasta, riso, farina, latte, tonno, biscotti confezionati, thè in bustine, caffè solubile, omogeneizzati e materiale sanitario a lunga scadenza organizzata dalla parrocchia San Vincenzo De’ Paoli di Jesi in collaborazione con Avulss, Azione Cattolica, Impact, Agesci, Aido, Rotaract e il Santuario Madonna delle Grazie. Domenica 27 marzo, prima allo stadio poi al palazzetto, troverete un punto di raccolta all’ingresso delle rispettive curve per dare un contributo. Tutto quanto raccolto verrà consegnato in Ucraina per il tramite della Federazione Nazionale della San Vincenzo».

In fondo alla classifica, la Virtus Civitanova sarà di scena contro la prima della classe Roseto, che potrebbe non aver ancora risolto i problemi di covid, mentre la Sutor Montegranaro ospiterà Faenza.

CLASSIFICA: 36 Liofilchem Roseto (*), RivieraBanca Rimini, 34 Kienergia Rieti, 32 Real Sebastiani Rieti, 30 Luciana Mosconi Ancona, , 28 Andrea Costa Imola, Goldengas Senigallia, Sinermatic Ozzano, 22 Tigers Cesena, 20 Rennova Teramo, Luiss Roma, Raggisolaris Faenza, 15 General Contractor Jesi (*), 6 Giulia Giulianova, Virtus Civitanova, 4 Sutor Montegranaro.

(*) Una partita in meno

PROSSIMO TURNO (24′ giornata): Luiss Roma-Real Sebastiani Rieti, Andrea Costa Imola-Rennova Teramo, Kienergia Rieti-Luciana Mosconi Ancona, Liofilchem Roseto-Virtus Basket Civitanova Marche, Giulia Basket Giulianova-RivieraBanca Basket Rimini, Sutor Montegranaro-Raggisolaris Faenza, General Contractor Jesi-Sinermatic Ozzano, Goldengas Senigallia-Tigers Cesena.