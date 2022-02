Basket, serie B: Ancona muove verso Cesena, Senigallia di scena in Abruzzo

ANCONA – Va in scena la diciannovesima giornata del campionato di serie B, girone C. Occhi puntati sulle due marchigiane in corsa per i playoff. La Luciana Mosconi Ancona è attesa dalla sfida ostica contro la Tigers Cesena in terra di Romagna, mentre i “cugini” della Goldengas Senigallia prenderanno l’autobus in direzione Abruzzo, dove ad attenderli, dopodomani 13 febbraio ore 18, ci sarà Giulianova. Saranno punti importantissimi per entrambe, intenzionate a restare nelle parti nobili della classifica che valgono la post-season.

La General Contractor Jesi, ancora alle prese con qualche infortunio, andrà a giocarsi le proprie chances contro l’Andrea Costa Imola, che la precede in graduatoria. In trasferta anche la Virtus Civitanova, che scenderà sul parquet di Rimini per tentare di schiodarsi dall’ultimo posto. Posizione condivisa con Montegranaro, che scalda i motori per affrontare Roma fra le mura amiche.

CLASSIFICA: 32 Liofilchem Roseto, 28 Kienergia Rieti, 26 RivieraBanca Rimini, 22 Luciana Mosconi Ancona, Goldengas Senigallia, Andrea Costa Imola, Real Sebastiani Rieti, Sinermatic Ozzano, 16 Rennova Teramo, Tigers Cesena, 13 General Contractor Jesi, 12 Raggisolaris Faenza, Luiss Roma, 6 Giulianova, 4 Virtus Civitanova, Sutor Montegranaro.

PROSSIMO TURNO (19° giornata, 13/02/2022): Andrea Costa Imola-General Contractor Jesi, Real Sebastiani Rieti-Sinermatic Ozzano, Tigers Cesena-Luciana Mosconi Ancona, Giulia Giulianova-Goldengas Senigallia, RivieraBanca Rimini-Virtus Civitanova, Rennova Teramo-Kienergia Rieti, Raggisolaris Faenza-Liofilchem Roseto, Sutor Montegranaro-Luiss Roma.