Basket serie B: Ancona ferma la marcia di Fabriano

FABRIANO – La dodicesima giornata del campionato di serie B di basket aveva in primo piano il derby marchigiano tra Luciana Mosconi Ancona e Ristopro Fabriano, il match non ha tradito le attese: hanno vinto i dorici di coach Piero Coen per 91-78 fermando a sette la striscia di successi consecutivi da cui venivano i cartai di coach Daniele Aniello. Ancona ha sempre tendenzialmente tenuto il pallino del gioco, ma è nell’ultimo quarto che si è concretizzato il successo con un parziale di 37-26. La Luciana Mosconi ha portato cinque uomini in doppia cifra, con Giombini in evidenza (20 punti e 13 rimbalzi). La Ristopro ha avuto il solito super Stanic (22 punti e 10 assist), ma stavolta non è bastato.

Parlando delle altre squadre marchigiane del campionato, andiamo a raccontare due preziosi successi esterni.

E’ tornata a ruggire la Goldengas Senigallia di coach Paolo Filippetti, che si è risollevata dopo tre sconfitte di fila andando a vincere nettamente sul parquet della Virtus Imola per 59-84. Eccellenti i parziali biancorossi nel primo e nel terzo quarto: 15-28, 6-19. Sugli scudi Santucci (20) e Neri (17).

Buon momento della General Contractor Jesi, al secondo successo esterno nel giro di cinque giorni: il team di coach Marcello Ghizzinardi ha vinto sul parquet di Fiorenzuola per 68-72 con 19 punti di Merletto, bene anche Filippini con 14 punti e 16 rimbalzi.

Prosegue, infine, il calvario della Halley Matelica, giunta all’undicesima sconfitta in altrettante partite (i biancorossi devono recuperarne una, a Cervia). Stavolta a violare il parquet di Castelraimondo è stata l’Andrea Costa Imola per 65-70. Il miglior realizzatore matelicese è stato Riccio con 16 punti. Il cambio di allenatore sembra proprio non aver sortito effetto alla squadra (0/7 quando c’era Cecchini, 0/4 ora con Trullo), nemmeno in questa fase di calendario che sta proponendo avversarie più alla portata.

Gli altri risultati: Ozzano – Empoli 75-43, Piacenza – Faenza 55-87, San Miniato – Cervia 74-60, Rieti – Firenze 81-64.

Classifica: Rieti 22; Faenza e Fabriano 18; Jesi, Firenze, Piacenza, Fiorenzuola, Senigallia, Ancona e Virtus Imola 14; Ozzano 12; Andrea Costa Imola e San Miniato 8; Empoli 4; Cervia 2; Matelica 0.