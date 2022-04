La Luciana Mosconi Ancona espugna il parquet della forte Roseto e vola in classifica. 75-78 il risultato finale per gli uomini di coach Piero Coen, guidati da Panzini e Quarisa. Un risultato molto importante per consolidare il piazzamento playoff. Exploit della General Contractor Jesi sul campo della Kienergia Rieti: vittoria di un punto per Magrini e compagni che stanno lottando con le unghie e con i denti per uscire dalla zona playout.

Cade in casa la Goldengas Senigallia contro la RivieraBanca Rimini, ora capolista grazie alla vittoria dei dorici in Abruzzo. sconfitte SIA per la Virtus Civitanova, che non può nulla a Imola contro l’Andrea Costa, e per la Sutor Montegranaro, superata fra le mura amiche da Ozzano.

I RISULTATI: LUISS Roma-Tigers Cesena: 75-59, Giulia Basket Giulianova-Raggisolaris Faenza: 86-94, Kienergia Rieti-General Contractor Jesi: 72-73, Andrea Costa Imola-Virtus Basket Civitanova Marche: 74-59, Liofilchem Roseto-Luciana Mosconi Ancona: 75-78, Rennova Teramo-Real Sebastiani Rieti: 50-54, Goldengas Senigallia-RivieraBanca Basket Rimini: 56-60, Sutor Montegranaro-Sinermatic Ozzano: 73-79.

CLASSIFICA: 42 RivieraBanca Rimini, 40 Liofilchem Roseto 38 Kienergia Rieti, Real Sebastiani Rieti, 34 Luciana Mosconi Ancona, 32 Sinermatic Ozzano, Andrea Costa Imola, 30 Goldengas Senigallia, 26 Raggisolaris Faenza, 24 , Luiss Roma, 22 Tigers Cesena, Rennova Teramo, 19 General Contractor Jesi, 6 Giulia Giulianova, Virtus Civitanova, 4 Sutor Montegranaro.

PROSSIMO TURNO: Luciana Mosconi Ancona-Virtus Basket Civitanova Marche, Sutor Montegranaro-Giulia Basket Giulianova, Sinermatic Ozzano-Liofilchem Roseto, Real Sebastiani Rieti-Andrea Costa Imola, Tigers Cesena-Rennova Teramo, Raggisolaris Faenza-Goldengas Senigallia, General Contractor Jesi – Luiss Roma, RivieraBanca Basket Rimini-Kienergia Rieti