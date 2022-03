Basket, serie B: Ancona accoglie Roma, Jesi in trasferta nella tana della capolista Roseto

Due partite casalinghe e tre trasferte nella 23esima giornata del campionato di pallacanestro di serie B, girone C. Trasferta complicata per la General Contractor Jesi, che sarà di scena a Roseto, sul parquet della prima della classe. Il quintetto di coach Francioni dovrà fare gli straordinari per compiere il miracolo.

In zona playoff, la Luciana Mosconi Ancona ospita la Luiss Roma, un match che sulla carta si preannuncia agevole per Quarisa e compagni. Appena due punti, invece, separano la Goldengas Senigallia e la Sinermatic Ozzano, che si fronteggeranno in Emilia Romagna per consolidare il proprio piazzamento nel perimetro della post-season.

Nei bassifondi della graduatoria, impegno proibitivo sia per la Virtus Civitanova, che accoglie la Kienergia Rieti, che per la Sutor Montegranaro, impegnata in trasferta contro l’altra compagine di Rieti, la Real Sebastiani.

CLASSIFICA: 36 Liofilchem Roseto, 34 RivieraBanca Rimini, 32 Kienergia Rieti, 30 Luciana Mosconi Ancona, Real Sebastiani Rieti, 28 Andrea Costa Imola, Goldengas Senigallia, 26 Sinermatic Ozzano, 20 Rennova Teramo, Tigers Cesena, 18 Luiss Roma, 18 Raggisolaris Faenza, 15 General Contractor Jesi, 6 Giulia Giulianova, Virtus Civitanova, 4 Sutor Montegranaro.

PROSSIMO TURNO (23′ giornata): Sinermatic Ozzano-Goldengas Senigallia, RivieraBanca Basket Rimini-Andrea Costa Imola, Virtus Basket Civitanova Marche-Kienergia Rieti, Liofilchem Roseto-General Contractor Jesi, Rennova Teramo-Raggisolaris Faenza, Real Sebastiani Rieti-Sutor Montegranaro, Luciana Mosconi Ancona-Luiss Roma, Tigers Cesena-Giulia Basket Giulianova.