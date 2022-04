Basket, serie B: Ancona a Imola per salire ancora più in alto

La Goldengas Senigallia è impegnata sull'ostico parquet della Luiss Roma. Proibitivo l'impegno per la General Contractor Jesi a Rieti (Real Sebastiani). Civitanova a Teramo, Montegranaro in casa contro l'altra reatina

Cerca il podio della serie B la Luciana Mosconi Ancona, attualmente appaiata alla Kienergia Rieti al quarto posto. I ragazzi di coach Coen saranno di scena sul parquet dell’Andrea Costa Imola: un vittoria sarebbe molto importante in chiave playoff. Punta alla post season anche la Goldengas Senigallia che non può più fallire le gare che restano se vuole un posto al solo per tentare la scalata alla serie A2. Il quintetto della Spiaggia di Velluto va in trasferta a Roma, squadra ostica che sta mettendo in difficoltà un po’ tutti.

Pochissime invece le chances della General Contractor Jesi di evitare i playout: gli arancioblu sono impegnati a Rieti, sponda Real Sebastiani, che si sta giocando il primo posto in graduatoria con Roseto. Partita proibitiva, il cui risultato appare abbastanza scontato alla vigilia.

Lottano per evitare la retrocessione diretta, e approdare quindi ai playout, sia Civitanova (attesa a Teramo) che Montegranaro, che accoglie la Kienergia Rieti.

LA CLASSIFICA 44 Liofilchem Roseto, 42 RivieraBanca Rimini, Real Sebastiani Rieti, 38 Kienergia Rieti, Luciana Mosconi Ancona, 32 Sinermatic Ozzano, Andrea Costa Imola, 30 Raggisolaris Faenza, 28 Luiss Roma, 24 Rennova Teramo, 22 Tigers Cesena, 19 General Contractor Jesi, 8 Virtus Civitanova, 6 Sutor Montegranaro, Giulia Giulianova.

LE PARTITE Luiss Roma – Goldengas Senigallia, Tigers Cesena – RivieraBanca Rimini, Andrea Costa Imola – Luciana Mosconi Ancona, Giulia Giulianova – Liofilchem Roseto, Rennova Teramo – Virtus Civitanova, Sutor Montegranaro – Kienergia Rieti, Real Sebastiani Rieti – General Contractor Jesi, Raggisolaris Faenza – Sinermatic Ozzano.