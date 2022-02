Basket, serie B: Ancona a Giulianova per continuare a volare. Senigallia attende la RS Rieti

Quarto posto in classifica per la Luciana Mosconi Ancona che nel turno infrasettimanale di recupero si è imposta con merito a Rimini contro la RivieraBanca. 46-62 il punteggio finale per gli uomini di coach Piero Coen, impegnati domenica 20 febbraio a Giulianova. L’imperativo è vincere per agganciare il podio del girone C di serie B, sperando che i “cugini” della General Contactor Jesi facciano un altro sgambetto a Rimini, fra due giorni al PalaTriccoli, e che Faenza si imponga contro la Kinergia Rieti.

La Goldengas Senigallia, che come i dorici sta facendo molto bene, accoglierà domenica 20 febbraio la Real Sebastiani Rieti. In fondo alla classifica, la Sutor Montegranaro ospiterà Teramo, mentre Civitanova sarà impegnata a Ozzano.

CLASSIFICA: 34 Liofilchem Roseto, 28 Riviera Banca Rimini, Kinergia Rieti, 26 Luciana Mosconi Ancona, 24 Real Sebastiani Rieti, Goldengas Senigallia, Andrea Costa Imola, 22 Sinermatic Ozzano, 18 Rennova Teramo, 16 Tigers Cesena, 14 Luiss Roma, 13 General Contractor Jesi, 12 Raggisolaris Faenza, 6 Giulia Giulianova, 4 Virtus Civitanova, Sutor Montegranaro.

PROSSIMO TURNO (20 giornata): Luiss Roma-Andrea Costa Imola, Sinermatic Ozzano-Virtus Civitanova, Liofilchem Roseto-Tigers Cesena, Kinergia Rieti-Raggisolaris Faenza, Goldengas Senigallia-Real Sebastiani Rieti, Giulia Giulianova-Luciana Mosconi Ancona, General Contractor Jesi-RivieraBanca Rimini, Sutor Montegranaro-Rennova Teramo.