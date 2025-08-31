Basket, Serie A2: buon test per la VL Pesaro con il Rimini

RIMINI – La VL Pesaro esce dal PalaFlaminio con buone indicazioni, nonostante la sconfitta. Lo scrimmage con il Rimini sorride ai locali 84-80. Il prossimo test sarà con la Reyer Venezia (Serie A) al Taliercio di Mestre: venerdì 5 settembre alle 18.30.

Bene Miniotas

La VL Pesaro scende in campo priva di Bertini, problema muscolare, e Maretto: l’argentino è in fase di recupero. Spiccano nelle statistiche i 18 punti per Miniotas, 16 per Bucarelli, 13 per Virginio e 11 per Trucchetti. Lo scatto decisivo riminese avviene nell’ultimo quarto, dopo i seguenti parziali 23-19, 39-39, 61-62.

Coach Leka

Il trainer della VL Pesaro, Spiro Leka, si dice soddisfatto: «Buona prestazione da parte nostra, a un nostro calo è seguita una reazione. Peccato per i troppi liberi sbagliati, 11. Abbiamo dato spazio ai giovani, provando cose su cui stiamo lavorando in settimana. La mentalità è buona, dobbiamo giocare con intensità e aggressività, come fatto contro un avversario al completo come Rimini. Abbiamo schierato De Laurentiis che dalla prossima settimana si allenerà ancor di più con la squadra. Panichi cresce giorno dopo giorno, sta lavorando bene e si vede».

Tabellino

DOLE RIMINI: Tomassini 2, Robinson 10, Denegri 9, Marini 6, Pollone 9, Leardini 11, Ogden 18, Georgescu ne, Della Chiesa ne, Bonfè ne, Sankare 8, Simioni 12. Coach: Dell’Agnello.

VICTORIA LIBERTAS PESARO: Trucchetti 11, Panichi 7, De Laurentiis 7, Tambone 8, Virginio 13, Bucarelli 16, Miniotas 18, Reginato, Sakine, Imbrò ne, Michelazzo ne, Bertini ne. Coach: Leka.