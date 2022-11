Basket serie A2 donne: Matelica vince in trasferta, Ancona cade in casa

FABRIANO – Una vittoria e una sconfitta è il bilancio delle squadre marchigiane nella sesta giornata del campionato di serie A2 femminile di basket.

Dopo due ko di fila, torna a sorridere la Halley Thunder Matelica di coach Orazio Cutugno che, in un match caratterizzato da molte assenze da ambo le parti, vince sul parquet della quotata Battipaglia per 53-62. Zamparini è la migliore realizzatrice tra le matelicesi (“career-high” a quota 13), che hanno anche ben 16 rimbalzi dalla diciassettenne Offor. Si è trattato del primo successo stagionale in trasferta che consente alla Halley Thunder di salire a quota 6 punti in classifica.

Giornata no, invece, per la Basket Girls Ancona di coach Sandro Castorina che, complice un secondo quarto negativo, cade in casa per mano della Cestistica Spezzina di La Spezia per 52-72. Alle doriche non bastano tre giocatrici in doppia cifra (Mataloni 15, Bona 14, Albanelli 12) contro la quadrata formazione ligure.



Gli altri risultati: Roma – Cagliari 67-48, Patti – Selargius 68-53, Roseto – Firenze 57-83, Empoli – Vigarano 78-57, Savona – Umbertide 62-65.

Classifica: Empoli 10; Battipaglia, Firenze, Patti e La Spezia 8; Umbertide, Ancona, Savona, Roma e Matelica 6; Selargius, Roseto e Vigarano 4; Cagliari 0.