Basket serie A, VL Pesaro – Treviso ancora in dubbio la disputa

Ancora tutto da decidere in merito ad un possibile rinvio della partita tra la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e la Nutribullet Treviso. La formazione Veneta infatti ha ad oggi ben 6 giocatori positivi ed è in attesa di vedere se alcuni di loro si possano negativizzare nel prossimo giro di tamponi. Al momento per la squadra di coach Menetti sono fuori causa Covid Akele, Sims, Russell, Chillo, Dimsa e Poser, oltre all’assenza di Sokolowski che sarà fuori per infortunio.

Treviso dal suo canto vorrebbe giocare e spera di poter recuperare il numero disponibile di giocatori da far scendere in campo per non vedersi accumulare ulteriori partite. La squadra biancoblu inoltre dovrebbe giocare domani sera il recupero contro Trieste ma a 24 ore dalla gara contro i friulani l’esecuzione della partita sembra ancora più complicata.

In casa VL gli infortuni accorsi a Jones e Moretti nell’ultima partita sono stati valutati dalla società e i due giocatori dovrebbe essere regolarmente in campo domenica se appunto si scendesse in campo contro Treviso. La VL, dopo una settimana in cui ha giocato 3 partite ha potuto tirare un pò il fiato e recuperare le energie usate nelle ultime uscite. Ora l’imperativo per la squadra di Banchi è tornare subito a vincere dopi gli ultimi 2 ko esterni.