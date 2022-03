Basket serie A, VL Pesaro straordinaria: Brindisi battuta al fotofinish

Un ritorno alla vittoria che in casa Carpegna Prosciutto può valere moltissimo in chiave salvezza. Nella settimana in cui è stato ufficializzato l’arrivo di Mareks Mejeris (buon impatto all’esordio in maglia biancorossa per il lettone con 10 punti e 29 minuti di impiego) la VL Pesaro ritrova i due punti e come all’andata batte Brindisi in un finale punto a punto e con la giocata decisiva di Carlos Delfino negli ultimi secondi.

Dopo un primo quarto completamente a tinte biancoblù, con Brindisi che scappa subito via grazie ai canestri di Perkins, è la Carpegna Prosciutto a dover inseguire nel punteggio tant’è che al termine dei primi dieci minuti di gioco i pugliesi sono avanti di ben 11 lunghezze sul 26-15. La VL non si scompone e non si fa prendere dal panico e inizia la sua rimonta. Lamb e Jones segnano canestri importanti che permettono ai biancorossi di accorciare le distanze e all’intervallo la partita è praticamente in equilibrio con Brindisi che è avanti solamente di due punti sul punteggio di 42-44.

Non solo Mejeris in campo subito, visto che Brindisi ha subito fatto giocare la guardia statunitense D’Angelo Harrison anche lui arrivato in settimana e ritornato a Brindisi dopo la grande stagione della passata stagione. Harrison fatica a trovare ritmo ma nel secondo tempo dimostra perché l’anno scorso è stato uno dei migliori giocatori del campionato.

Nel terzo e quarto periodo tra VL e Brindisi a regnare è l’equilibrio. Gli ospiti si rendono pericolosi con Perkins e Redivo mentre Pesaro trova in Sanford il mattatore della ripresa. La guardia americana della VL a fine partita chiuderà con 21 punti sfoderando una delle sue migliori prove stagionali. Il quarto periodo si apre con la Carpegna Prosciutto avanti di un solo punto sul 64-63 ma i pesaresi trovano subito un allungo importante con un 8 a 2 di parziale che lancia la VL a +9. Brindisi non ci sta e trova 6 punti in fila con Alessandro Gentile che fino a quel momento era stato praticamente fuori dalla partita. Sanford però è in serata e riporta la VL a +6 sul punteggio di 82-76 a poco più di un minuto dalla fine. Quattro punti in fila di Clark per Brindisi riportano la Happy Casa a -2. I liberi di Delfino e di Tambone (in mezzo un canestro di Perkins per Brindisi) portano il punteggio sull’86 a 82. Redivo dalla lunetta accorcia a -2. Brindisi commette fallo su Delfino che va in lunetta. Nonostante uno 0/2 dalla lunetta il capitano argentino della VL si fa perdonare rubando palla sul contropiede decisivo di Clark che era lanciato in penetrazione per portare la partita al supplementare.