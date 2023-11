Basket serie A, la VL Pesaro non vince più in casa. Napoli passa meritatamente

Terza sconfitta in altrettante partite per la Carpegna Prosciutto davanti al proprio pubblico. Napoli vince di 20 punti dominando per tutto il secondo tempo

Primo quarto in cui parte meglio Napoli nelle primissime azioni di gioco ma con il passare del minuti la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro inizia a prendere ritmo in attacco con i canestri di Bluiett e la solita presenza di Toté. Pesaro avanti 25-19 al termine dei primi dieci di gioco in cui ha fatto il suo esordio anche Mockevicius. 7 di Bluiett nel solo primo parziale.

Come in precedenza ancora una volta parte meglio la formazione partenopea che nei primi due minuti e mezzo ricuce il mini svantaggio riportandosi a -1 sul 27-26. Pesaro fa 4-0 di parziale in uscita dal time out ma Napoli risponde con un 8-0 che permette agli azzurri di mettere la testa nuovamente avanti sul 31-34 a 4’44” dalla pausa lunga. Rottura prolungata della VL che non segna più e con Napoli che allunga a +12 sul 31-43 fino a che i liberi di Bluiett non interrompono un parziale di 17-0. Un paio di schiacciate di Owens rispondono ai canestri di Toté e Tambone. All’intervallo Napoli avanti 37-47.

VL che parte subito bene ad inizio terzo quarto con due triple di Bamforth e Bluiett che rispondono ai tentativi Napoli. Pesaro che rientra -6 sul 48-54 dopo tre minuti di gioco. Partenopei però che sono un osso duro e lo dimostrano ancora una volta rispondendo con un nuovo 5-0 di parziale che obbliga Buscaglia a chiamare timeout (48-59). Si alza l’intensità fisica della partita ma diminuiscono il numero dei canestri. A 3’10” dall’ultima pausa Napoli è avanti di 13 lunghezze sul 50-63. La Carpegna Prosciutto non riesce a ricucire e anzi le triple di Zubcic regalano a Napoli il massimo vantaggio della partita a dieci minuti dalla fine. Gevi avanti 55-71.

Nel quarto periodo si segna da entrambe le parti ma è una soluzione che giova solo a Napoli. La VL ricuce con Toté e Visconti ma viene subito respinta da Jaworski e Owens. A 6’ dalla fine Napoli a +23 (64-87). Negli ultimi minuti si gioca solamente per prassi con Pesaro che prova a rendere meno amaro il passivo ma senza grande successo. Bluiett firma il -22 (71-93) a 2’36” dalla fine ma la partita non ha più nulla da dire. Il finale dice 77-97 in favore di Napoli. Terzo ko casalingo per la VL in altrettante partite. La Vitrifrigo Arena inizia ad essere una maledizione.