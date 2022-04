Basket serie A, VL Pesaro in partenza per Trento

Domani biancorossi in campo per sfidare la Dolomiti Energia Trentino. Una partita che potrà dire molto in termini di classifica e che si preannuncia equilibrata

Sabato sera in cui la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro andrà in scena in trasferta su un campo sempre complicato come quello della Dolomiti Energia Trentino. La formazione pesarese è partita questo pomeriggio per anticipare la lunga trasferta in attesa di scendere in campo domani sera alle ore 20 per la 28^ giornata del campionato di basket di serie A. Una partita che potrà dire molto in termini di classifica e che si preannuncia equilibrata visto che i punti a sedare le due squadre sono solamente due. VL infatti attualmente al nono posto in classifica con 24 punti, Trento subito dietro con 22 assieme ad un gruppetto di squadre composte da Treviso, Varese e Brindisi.

Alla vigilia della partita in Trentino il coach della Carpegna Prosciutto Luca Banchi ha presentato la sfida che attende i biancorossi. «Domani sera ci attende una gara importante, la seconda delle tre consecutive in programma contro squadre impegnate in Eurocup alla ricerca di un successo che ci garantisca l’ottenimento del nostro principale obiettivo stagionale – ha affermato Banchi -. Trento vanta giocatori molto versatili e atletici e ha dimostrato nei suoi ultimi due impegni casalinghi, coincisi con altrettante vittorie, di aver saputo ritrovare quel rendimento che ne aveva contraddistinto un girone d’andata di altissimo livello. Per noi sarà sicuramente una sfida impegnativa nella quale dimostrare di poter pareggiare il loro talento e la loro esuberanza, fattori determinanti del successo trentino nella gara d’andata».

In casa VL hanno recuperato condizione fisica gli acciaccati della sfida contro Bologna. Tambone e Jones si sono allenati in settimana e saranno regolarmente in campo. Sanford, a riposo contro Bologna in via precauzionale, dovrebbe essere anche lui della partita per dare il suo importante apporto. La VL dopo Trento avrà ancora due partite da giocare prima della fine della regular season. Dopo questa trasferta infatti i biancorossi avranno Venezia in caso per poi chiudere a Napoli nell’ultima giornata.