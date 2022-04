Basket serie A, VL Pesaro in campo a Tortona

Dopo il ko contro Brescia rimediato domenica in casa alla Vitrifrigo Arena la Carpegna Prosciutto torna in campo domani sera nell’anticipo del sabato sera sul campo di Tortona, 25^ giornata del campionato di Serie A. La formazione biancorossa, partita oggi per scendere sul parquet domani alle ore 19, si appresta ad affrontare una partita importante contro una delle rivelazioni del campionato. Tortona infatti, da neopromossa, in questa stagione ha raggiunto traguardi importanti come la finale di Coppa Italia (poi persa contro Milano) ed è attualmente quinta in classifica con 24 punti.

Alla vigilia della partita contro la formazione piemontese, ha parlato in conferenza stampa il coach della VL Luca Banchi. “Domani sera affrontiamo una squadra molto continua che, nonostante sia una neopromossa, in estate ha saputo allestire un roster molto competitivo e che si è distinta fin dalla Supercoppa come una delle formazioni migliori per efficienza e qualità in entrambe le metà campo mettendo in mostra giocatori di talento – ha subito ribadito Banchi – ad alcuni esordienti si uniscono giocatori solidi che conoscono bene il campionato italiano e la VL come Cain e Filloy. Tortona ha dato continuità ai propri risultati, è arrivata in finale di Coppa Italia contro Milano e senza dubbio occuperà una posizione importante nella griglia playoff”.

Sulla qualità migliore di Tortona Banchi non ha dubbi. “La Bertram riesce a trovare finalizzatori diversi nell’arco dei 40 minuti grazie anche a un’ottima organizzazione di gioco – ha sottolineato – però da parte nostra dovremo prepararci e dimostrare di essere pronti a competere a un livello cui, come insegna anche la nostra ultima gara, ogni momento di flessione potrebbe rivelarsi fatale”.