Basket serie A, la VL Pesaro domenica ospita Brescia

Dopo due vittorie consecutive contro Brindisi prima e Varese poi, per la 24^ giornata del campionato di serie A domenica 27 marzo alle 19:30 alla Vitrifrigo Aren la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si appresta ad affrontare un’importante partita contro la Germani Brescia. La formazione lombarda, sicuramente tra le più grandi sorprese della stagione e senza alcun dubbio la squadra più in forma del momento nel massimo campionato italiano, arriverà a Pesaro in cerca del dodicesimo successo consecutivo dopo che nell’ultimo turno la squadra allenata da coach Magro ha battuto Milano davanti al proprio pubblico.

Nella conferenza stampa di presentazione alla partita di domenica il coach della VL Luca Banchi ha speso grandi parole nei confronti della formazione bresciana. «I numeri testimoniano senza alcun dubbio che Brescia è la squadra più in forma del nostro campionato – ha subito ribadito Banchi – è riuscita a invertire la tendenza della propria stagione e noi la incontriamo dopo 11 successi consecutivi. Si tratta di una formazione che vanta una solida identità di gioco impreziosita dalla presenza del primo e quarto miglior realizzatore del campionato uniti ad un gruppo di giocatori che sta garantendo profondità, consistenza e continuità. Arriveranno al match contro di noi forti della vittoria ottenuta battendo Milano ma noi siamo pronti per questa sfida in cui cercheremo di proporre la nostra miglior versione per limitare la loro esuberanza».