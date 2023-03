In una Vitrifrigo Arena gremita e piena di entusiasmo la Carpegna Prosciutto gioca una grande partita e ritrova il sorriso in campionato

Primo quarto equilibrato quello tra Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Germani Brescia con la formazione lombarda che parte bene trascinata dal duo italiano composto da Della Valle e Petruccelli e con la VL sostenuta da alcune buone giocate di Cheatham in post basso. Al termine dei primi dieci minuti di gioco Brescia è avanti di 4 punti sul 22 a 18.

Secondo periodo in cui parte meglio la formazione ospite che crea un primo mini allungo sul +9 (20-29). La VL trova però un 5-0 che le da respiro con una bella penetrazione in contropiede di Delfino e una tripla di Moretti. Pesaro si sveglia in attacco e Daye, Moretti e Cheatham resta a contatto con Brescia che risponde sempre con il solito Amedeo Della Valle. La guardia della Germani sale a quota 10 punti e permette ai suoi di chiudere avanti all’intervallo 37 a 35.

Partita che sale di intensità nel terzo quarto con Pesaro che infila tre triple praticamente consecutive con Rahkman, Cheatham e Visconti ma Brescia risponde colpo su colpo e dopo 5 minuti è VL a +1 sul 47 a 46. Periodo in cui si segna maggiormente rispetto a quello precedente. Brescia rimette la testa avanti con le schiacciate di Odiase ma la VL risponde con Rahkman e il canestro a pochi secondi dalla fine di Toté che manda all’ultima pausa in perfetta parità a quota 59.

La VL parte ancora una volta forte nei primi minuti e lanciata da Rahkman e una tripla di Carlos Delfinl vola a +7 (72 a 65). Tambone mette la tripla del +10 a poco più di 4 minuti dalla fine e Toté con un 2/2 dalla lunetta allunga sul 77 a 65. Brescia non trova più ritmo in attacco se non un canestro e fallo con Odiase. Una tripla di Tambone e i liberi di Daye danno il massimo vantaggio sul +15 a 83 a 68. Brescia si è completamente bloccata in attacco nell’ultimo periodo di gioco e la VL conpleta così la sua rivincita dopo le Final Eight di Coppa Italia. Il finale dice 88 a 79

Per la VL due punti importanti dopo tre sconfitte consecutive in campionato. La squadra di Repesa sale a quota 24 e aspetta le partite di domani. 4 giocatori in doppia cifra per la VL. 14 punti per Austin Daye. 12 a testa per Tambone, Moretti e Cheatham.