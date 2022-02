Basket serie A, VL Pesaro contro Cremona: obiettivo vincere

Tre sconfitte consecutive hanno fatto tornare preoccupante la situazione classifica in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Se nelle due trasferte di Brescia e Trieste ci si poteva aspettare un ko, l’ultima partita persa contro una Treviso rimaneggiata dal Covid e arrivata a Pesaro con praticamente 6 giocatori “titolari” è stata un duro colpo da mandare giù in questa settimana.

In preparazione alla partita di questa sera contro Cremona, per la 19^ giornata del campionato di Serie A di basket, il coach della VL Luca Banchi ha parlato così. «Arriviamo a questa sfida consapevoli dell’importanza della partita che ci attende e della necessità di invertire la tendenza negativa che ci ha portato a tre sconfitte consecutive – ha sottolineato Banchi -. Cremona è una squadra che sarà determinata a giocare una gara di alto profilo, noi veniamo da una settimana di lavoro in cui abbiamo preso consapevolezza degli errori commessi. Servirà un approccio diverso ai 40 minuti che saranno complessi sotto tanti aspetti. Vogliamo mostrare un volto diverso e centrare un successo che possa rappresentare anche uno slancio per il nostro percorso. Il sostegno dei nostri tifosi sarà molto importante in una partita delicata come quella di oggi».

Una brutta notizia in casa VL è arrivata però per Gora Camara. Il giovane centro della Carpegna Prosciutto infatti è stato temporaneamente fermato dallo staff sanitario biancorossa per ulteriori approfondimenti diagnostici e quindi non sarà presente in campo.

Appuntamento alle 17 alla Vitrifrigo Arena per la sfida contro la Vanoli Cremona.