Basket Serie A, la VL Pesaro a Bologna per chiudere il 2023

Trasferta in casa delle V Nere per la formazione biancorossa. Una missione quasi impossibile per una Pesaro un po’ acciaccata

Per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro l’anno si chiude con una delle sfide più sentite dal punto di vista della storicità e dal calore delle tifoserie. Quella contro Bologna per la VL e i suoi appassionati non è mai una partita come tutte le altre anche se in questi ultimi anni la differenza di budget e di roster hanno reso le ultime sfide meno equilibrate rispetto a quelle passate.

La Virtus Bologna arriva alla partita di domani sera, palla a due alle ore 21 domani sera con diretta tv anche in chiaro su DMAX (canale 52), dopo una grande vittoria ottenuta nella serata di ieri in Eurolega a Belgrado sul campo del Partizan e il morale è più che alto per la squadra dell’ex coach della VL Luca Banchi.

L’attuale coach biancorosso Maurizio Buscaglia invece è intervenuto nella sua consueta conferenza stampa della vigilia dove ha parlato di come è stata affrontata la settimana di Natale che ha coinciso con la sconfitta contro Varese dello scorso sabato. «La settimana non è stata delle migliori, tra il post sconfitta contro Varese e alcuni problemi di influenza e acciacchi per diversi giocatori e questo non ci ha permesso di allenarci a pieno regime – ha subito sottolineato Buscaglia – mi aspetto di vedere una reazione, dobbiamo essere più consistenti e attenti e in grado di reagire ai momenti difficili che emergono nel corso di un match. Sono consapevole della complessità della sfida che ho accettato a inizio stagione, questo campionato è molto impegnativo e dobbiamo esserne consapevoli».

Buscaglia ha poi anche parlato del colloquio avvenuto con i tifosi dopo la gara persa con Varese. «Ringrazio i tifosi per il confronto avvenuto sabato sera a fine gara, sono stati momenti costruttivi e voglio ripagarli aggiustando ciò che non va in questo momento. È necessario avere anche un altro spirito, in termini di presenza e non superficialità».