Basket serie A, VL a Treviso. Banchi: «Lavorare per essere sempre meglio»

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, dopo due successi consecutivi in campionato contro Cremona e Varese, scenderà in campo nell’anticipo del sabato sera contro Treviso. Una sfida dal grande fascino se si pensa al passato e a ciò che hanno fatto due piazze storiche della pallacanestro italiana. In casa VL resta ancora molto forte il dubbio riguardante Carlos Delfino, così come ha ammesso anche lo stesso coach Luca Banchi in conferenza stampa.

«Questa settimana finora ci siamo allenati sempre senza Delfino – ha subito messo in chiaro Banchi -, la squadra sta cercando di portare avanti il suo programma e al momento non sappiamo se Carlos potrà essere di supporto in un match che ci attendiamo intenso e complicato dato che in casa Treviso viene da una striscia di vittorie considerevole. Ovviamente se ce ne fossero le condizioni il nostro capitano sarà della partita».

Domenica contro Varese esordio positivo per il nuovo arrivato in casa VL. «Lamb deve capire ancora come inserirsi al meglio nel nostro sistema di gioco ma sono state giornate di lavoro importanti anche per lui – ha ribadito Banchi – deve compiere un passo in avanti per essere di sostegno alla squadra in questi giorni di emergenza».

Avversari molto forti come ha sottolineato Banchi. «Sabato sera affronteremo una delle migliori difese del campionato, Treviso sta proseguendo sulla scia di quanto fatto di buono nella scorsa stagione e senza dubbio poter contare sullo stesso coach rappresenta un punto di forza ulteriore».