Varese scappa via nel primo tempo dopo un brutto approccio della Carpegna Prosciutto. Nella ripresa i biancorossi rimontano ma non trovano canestri nel finale

Seconda trasferta e secondo ko consecutivo per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che, priva della sua guida Jasmin Repesa, cade anche sul parquet della Openjobmetis Varese. In una gara in cui Varese ha per larghi tratti gestito anche con un vantaggio spesso in doppia cifra, negli ultimi 5 minuti la VL Pesaro è riuscita ad accorciare le distanze arrivando a giocarsi anche il possesso per l’eventuale -3. Alcuni errori al tiro pesarese e il ritrovato feeling in attacco dei padroni di casa però hanno fatto sì che negli ultimi due minuti la squadra di Bulleri sia riuscita a chiudere i conti e a trionfare per 81-68 ribaltando anche la differenza canestri nella gara di andata.

In casa Carpegna Prosciutto, dopo un brutto primo tempo per quanto riguarda l’approccio (chiuso sotto 40-28), nel secondo tempo si è vista una leggera reazione in due occasioni accorciando nel punteggio ma senza mai trovare il piglio decisivo per chiudere del tutto il gap con Varese. Per la VL il miglior realizzatore della partita è stato Justin Robinson con 17 punti. Benino anche Drell, autore di 9 punti con 7 rimbalzi. Prova sottotono di Filipovity, limitato dai falli (5 in 15 minuti) e autore di soli 5 punti.

Dopo l’exploit nelle Final Eight di Coppa Italia la VL ha perso le due partite dopo la ripresa del campionato di serie A. Ora in casa biancorossa serve assolutamente cambiare marcia e ritrovare il giusto piglio nella speranza che Jasmin Repesa torni in panchina recuperando dal Covid per poter guidare i suoi giocatori.