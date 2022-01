Basket serie A, un nuovo positivo in casa VL Pesaro

Nuovo giro di tamponi effettuato in data odierna dalla squadra pesarese. Domenica ancora in dubbio la partita contro la Fortitudo

Dopo le 5 positività riscontrate nei giorni precedenti in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, con conseguente rinvio della partita prevista a Brescia nella giornata di ieri, la società biancorossa oggi ha effettuato ulteriori accertamenti.

La VL ha da poco comunicato che, all’esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti in data odierna i soggetti già in quarantena ai fini della ripresa degli allenamenti, all’interno del Gruppo Squadra è stata riscontrata un’ulteriore positività al Covid-19. Come da protocollo il soggetto risultato positivo è stato posto in quarantena ed in isolamento ma come nei precedenti casi non sono stati rilasciati nomi su chi è il soggetto.

Il restante gruppo della Carpegna Prosciutto ha invece ripreso proprio questo pomeriggio gli allenamenti in palestra in attesa di ritornare presto al completo. Al momento la partita contro la Fortitudo Bologna prevista per domenica 16 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro resta come da previsioni in programma, ma non è esclusa una sua possibilità di rinvio dopo che la situazione verrà aggiornata nei prossimi giorni.