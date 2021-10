Basket serie a, sarà Luca Banchi il post Petrovic a Pesaro?

Sono ore caldissime in casa VL Pesaro dopo le dimissioni di questa mattina da parte di Aza Petrovic. Il tecnico croato, che ha dato l’addio in conferenza stampa affiancato dal presidente Ario Costa, lascia Pesaro dopo l’approdo in estate come nuovo allenatore e lo fa per la seconda volta (la prima da giocatore nel 1988) senza concludere la stagione.

Ora, dopo alcuni nomi circolati tra i tifosi nell’arco della giornata, tra cui un grande ex come Luca Dalmonte oltre a Cesare Pancotto, sembra molto vicino l’approdo sulla panchina biancorossa di Luca Banchi. Il coach toscano, campione d’Italia nel 2012/13 con Siena (titolo poi revocato) e nel 2013/14 con Milano, avrebbe accettato la proposta della Carpegna Prosciutto per subentrare al coach croato, che con le sue dimissioni ha rinunciato all’accordo contrattuale di 2 anni più 2 di opzione.

Banchi, che in serie A ha all’attivo 295 presenze con 157 vittorie, tornerà nel massimo campionato dopo oltre 3 anni di assenza. Nelle ultime stagioni è stato alla guida di Bamberg, Aek Atene e Lokomotiv Kuban, operando nello staff tecnico dei Long Island Nets di G-League nella stagione 2020/21. Attualmente è capo allenatore della nazionale Lettone e lo sarà fino al 2023.