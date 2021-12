Basket serie A, Santo Stefano a Brindisi per la VL Pesaro

Il campionato di basket non si ferma nemmeno durante le festività natalizie. Nella giornata di Santo Stefano infatti la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sarà di scena in terra pugliese dove affronterà Brindisi e vista la lunghezza della trasferta la formazione biancorossa farà il viaggio proprio il giorno di Natale. Appuntamento alle 18 al PalaPentassuglia per la 13^ giornata del campionato di Serie A.

Con leggero anticipo rispetto alla prassi ha parlato il coach della VL Luca Banchi che ha espresso il suo pensiero sulla sfida che attende la sua squadra: «Brindisi vanta un organico ricco di talento che nonostante i tanti cambiamenti coach Vitucci sta plasmando secondo la propria filosofia di gioco e i numeri confermano che si tratti già di uno degli attacchi più prolifici del campionato ben equilibrando gioco interno e perimetrale – ha detto Banchi in merito alla forza della squadra pugliese – sarà stimolante misurarci con una squadra di tale caratura con l’obbligo di dimostrare quella continuità di rendimento indispensabile per competere a certi livelli».

«Ci attende un match su un parquet impegnativo contro una squadra che è reduce dall’eliminazione in campo europeo – ha ribadito Banchi – però non mi faccio ingannare da una serie di risultati determinati dal calendario che ha riservato per Brindisi trasferte insidiosissime come Bologna e Reggio Emilia oltre alla gara casalinga quasi proibitiva contro Milano» ha concluso Banchi.