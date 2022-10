Basket Serie A, quattro squadre a punteggio pieno. Gli esiti della seconda giornata

Seconda giornata del massimo campionato di basket italiano che in ambito locale ha visto ieri sera la grande vittoria della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro contro la Reyer Venezia. La squadra biancorossa allenata da coach Jasmin Repesa, grazie al tiro nei secondi finali di Rahkman, ha trovato il suo secondo successo consecutivo dopo quello di sette giorni fa a Trieste, salendo così in vetta alla classifica con 4 punti.

Primo successo stagionale per Brescia che dopo il ko contro Milano all’esordio batte Varese in un altro derby lombardo. Per la Germani grandi prestazioni per Della Valle (20 punti) e per Petrucelli che mette addirittura a referto 31 punti in “soli” 25 minuti.

Seconda vittoria consecutiva anche per Milano che vince a Scafati 75-66. Per la squadra di Ettore Messina in doppia cifra il duo dei lunghi composto da Davies e Melli. Per l’ex Barcellona sono 16 i punti a fine gara. 13 per il giocatore della nazionale italiana.

A punteggio pieno anche Tortona che vince in trasferta contro Reggio Emilia. In una sfida dal basso punteggio (63 a 59 il finale) decisiva la buona prestazione del solito Semaj Christon autore di 17 punti.

Trova il primo sorriso anche Trento che batte davanti ai propri tifosi Treviso. Per la formazione di coach Molin ottima prova per Flaccadori con 17 punti. Secondo ko consecutivo per Treviso dopo quello della settimana scorsa. A nulla servono i 16 punti di Sokolowski.

La vittoria più larga del weekend è quella del Banco di Sardegna Sassari. La formazione di coach Piero Bucchi batte nettamente 101-79 la Tezenis Verona. Per i sardi prestazione dominante del centro Onuaku, autore di 24 punti a cui aggiunge anche 10 rimbalzi.

Prima vittoria in campionato anche per Brindisi che batte 77-70 la Gevi Napoli e condanna la formazione partenopea al secondo ko consecutivo dopo quella di domenica scorsa contro Bologna. Per Brindisi 15 punti del solito Perkins e 13 per l’ex Sassari Burnell. Per Napoli non bastano i 16 punti di Robert Johnson.

A chiudere la seconda giornata è stato il match tra la Virtus Bologna e Trieste. Seppur con qualche difficoltà la squadra di Sergio Scariolo trova sul finale di gara il secondo successo consecutivo. Le V Nere vincono 85 ad 80 trascinati dai 18 punti del playmaker della nazionale Nico Mannion. 13 punti anche per il solito Marco Belinelli. Virtus che dimentica subito la sconfitta in Eurolega rimediata solamente 48 ore fa contro il Monaco e aggancia le capoliste Pesaro, Milano e Tortona.