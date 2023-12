Basket serie A, Mannion killer della VL Pesaro. Varese passa 88-81

La VL conduce per tre quarti e mezzo di gioco ma poi nel finale non riesce a contenere le giocate di uno scatenato Nico Mannion

Primo quarto in cui tra Pesaro e Varese regna l’equilibrio. La VL parte bene con le giocate di Cinciarini e Bamforth ma i lombardi restano a contatto con i canestri di Brown autore di 9 punti nella sola prima frazione di gioco. Pesaro ne ha 8 da Toté autore anche di una spettacolare schiacciata. A fine primo quarto VL avanti 21-18.

La Carpegna Prosciutto vola a +9 (29-20) con un bel parziale creato da triple consecutive di Bamforth ma Varese risponde in uscita dal timeout con un 5-0 firmato Librizzi e costringe Buscaglia a fermare subito nuovamente la partita. In casa VL sono sempre Bamforth e Toté a fare la voce grossa in attacco con entrambi che chiudono all’intervallo rispettivamente con 16 e 11 punti. Pesaro a +8 alla pausa lunga sul 45-37.

Carpegna Prosciutto che è ancora una volta la squadra che meglio impatta in apertura di quarto e vola a +15 dopo nemmeno quattro minuti di terzo quarto sul 55-40 lanciata dal solito duo Bamforth-Toté. Varese esce bene dal timeout e con due triplette firmate Young-McDermott ricuce a -9 in meno di 40”. Lombardi che non mollano la partita e grazie alle giocate importanti di Librizzi restano a contatto. Cinciarini realizza dalla lunetta 4 punti consecutivi nel finale di quarto ma l’appoggio di Young sulla sirena tiene Varese a -5. All’ultima pausa é 66-61 per Pesaro.

Quarto periodo in cui Varese cambia completamente faccia lanciata dalle prodezze del neo arrivato Nico Mannion. L’ex Virtus Bologna diventa inarrestabile in fase offensiva e praticamente da solo ricuce lo strappo e firma uno dei primi sorpassi varesini dal primo quarto. La giocata della partita avviene ad un minuto dalla fine quando lo stesso Mannion, sulla sirena dei 24”, segna una tripla dal coefficiente di difficoltà altissimo mettendo il +6 e il sigillo sulla sfida. La Carpegna Prosciutto, dopo essere stata avanti praticamente per 35 minuti, vede sfumare la vittoria e lascia 2 punti pesanti davanti al proprio pubblico. Un pubblico che nel finale ha fatto ampiamente capire il proprio malcontento per la sconfitta facendo piovere ampi fischi dagli spalti. Passa Varese 88-81. Mannion MVP con 26 punti. 21 nel solo, incredibile, quarto periodo di gioco.