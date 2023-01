Carpegna Prosciutto Basket in scena di sabato sera davanti al proprio pubblico contro Verona. Obiettivo decima vittoria in campionato

Nemmeno il tempo di “festeggiare” il quarto posto e l’ingresso alle Final Eight di Coppa Italia che per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si riparte subito con il girone di ritorno che, nella sua formula asimmetrica in stile inglese, metterà subito come avversario la Tezenis Verona affrontata praticamente un mese fa in terra Veneta.

Una Verona che mise in grande difficoltà la VL in una partita praticamente sempre punto a punto (dopo un bel break iniziale della formazione pesarese poi raggiunta) ma che poi vide il successo esterno proprio della formazione pesarese che fu più abile nelle giocate finali e nei momenti decisivi della sfida.

Alla vigilia della partita di domani sera, palla a due alle ore 20:30, ha parlato in presentazione della gara il vice allenatore della Carpegna Prosciutto Bruno Savignani. «Ci aspetta una partita impegnativa dal punto di vista fisico dato che affrontiamo una squadra atletica e che arriva in fiducia a questo match grazie alla vittoria conquistata contro Brescia – ha detto il tecnico brasiliano -, noi vogliamo dare continuità a quanto fatto fin qui e sarà importante limitarli nei rimbalzi d’attacco per poter esprimere il nostro ritmo. Sarà una gara tosta come sempre, il pubblico ci darà una spinta importante dopo una buona settimana di lavoro in cui abbiamo preparato molto bene questo incontro. I ragazzi sanno tutto di Verona, non sarà facile ma daremo tutto come sempre».

In casa VL oltre alla sicura assenza di Mazzola, non ci sarà nemmeno Carlos Delfino ancora alle prese con qualche problema fisico e che sta svolgendo lavoro differenziato. Ci sarà Vasilis Charalampopoulos nonostante qualche problema ad un piede che si porta avanti ormai da settimane ma con il giocatore greco che stringerà i denti.