Si separano per la seconda volta in tre anni dopo una sola stagione le strade tra la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e il coach croato

Il secondo anno di Jasmin Repesa alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è giunto al capolinea. Per la seconda volta in tre anni, dopo la separazione al termine della stagione 20/21, il coach croato ha deciso assieme alla società biancorossa di sciogliere questo accordo. A livello pratico il tecnico ha esercitato l’opzione d’uscita, in scadenza il 31 maggio 2023, nel contratto triennale che aveva sottoscritto l’estate scorsa con la VL e non sarà così sulla panchina biancorossa nella stagione 2023/24.

In una stagione iniziata molto bene e poi piena di alti e bassi ma con un finale però di grande picco con il raggiungimento dei playoff e l’aver battuto Milano in Gara 3 davanti ad un’arena praticamente soldout, forzando la quarta partita in cui è arrivata la definitiva vittoria dell’Olimpia, il Repesa-bis è stato per grandi linee la fotocopia della sua prima avventura a Pesaro fatta eccezione per un finale che ha però regalato soddisfazioni. Molto bene nel girone d’andata, ed in calo vistoso in quello di ritorno soprattutto dopo le Finali Eight di Torino, il legame che si era creato tra il coach e la tifoseria è andato un po’ a spegnersi alla luce degli ultimi mesi e dei risultati del campionato.

Ora l’obiettivo della società sarà quello di trovare un allenatore che possa sostituire Repesa anche se a livello di caratura e di palmares non sarà semplice. Il sogno della tifoseria è quello di un altro ritorno ovvero quello di Luca Banchi che se ne andò la scorsa estate dopo aver portato la VL ai playoff. Vedremo se ci sarà un tentativo da parte della società biancorossa anche se Banchi potrebbe avere altre piazze appetibili soprattutto dal punto di vista economico.