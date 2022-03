Grande novità societaria in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Con una conferenza stampa indetta questa sera la società biancorossa ha infatti confermato il passaggio della presidenza del Consorzio Pesaro Basket da Luciano Amadori a Franco Arceci. Amadori, presidente uscente ma in carica fino a giugno, è riuscito a stento a trattenere l’emozione dopo i tanti anni trascorsi e ha “salutato” così. «Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino, a iniziare dalla mia famiglia e tutti i consorziati che hanno creduto in me e in questo progetto. Quando io e Ario abbiamo preso in mano la guida della società e del Consorzio nel 2013 i consorziati erano sei. Non volevamo iscriverci alla Serie A dato che non ve ne erano le condizioni, il budget era molto risicato. In ogni caso siamo andati avanti; oggi possiamo vantare una trentina di consorziati e 80 sponsor. La nostra società è stimata e rispettata da tutti, quello che promettiamo lo manteniamo e di questo la città deve esserne orgogliosa. Ringrazio in particolar modo Ario che mi ha aiutato in questo mondo difficile che non conoscevo».

Il nuovo presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci ha espresso soddisfazione e tanta determinazione per il ruolo che sarà chiamato a ricoprire a partire dalle prossime settimane: «Ho deciso di accettare la proposta di Luciano Amadori, Ario Costa e Andrea Rombaldoni. Sono contento e onorato di questa sfida, mi hanno motivato e fatto capire alcune cose importanti che sono state decisive per poter accettare questa proposta. Ringrazio anche il CDA che ha portato il gruppo di consorziati vicino a quota 30. Ora non dobbiamo disperdere il grande lavoro che è stato fatto. Tante società nello sport sono sparite per motivazioni finanziarie mentre la presenza di uno sponsor serio e affidabile come Prosciutto di Carpegna e questo glorioso club sono una garanzia rispetto a una gestione futura».

Il presidente della VL Ario Costa ha dichiarato: «Faccio un grandissimo ringraziamento a Luciano: insieme abbiamo trascorso e trascorreremo un periodo difficile ma bellissimo, tra di noi si è creato un ottimo feeling. Lo ringrazio umanamente, per me Luciano c’è e ci sarà sempre. Al tempo stesso sono sempre più convinto che la scelta di Franco Arceci sia stata quella migliore, credo sia la persona giusta al posto giusto».