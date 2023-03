Basket Serie A, cade la VL a Varese. Bene Milano e Bologna

La rivincita del quarto di finale di Coppa Italia tra la VL Pesaro e la Openjobmetis Varese regala grande intensità e spettacolo ma al termine della partita è la formazione lombarda questa volta a prevalere per 110 a 99. Una VL che subisce la sua terza sconfitta consecutiva in campionato ma questa volta, dopo i crolli di Venezia ed in casa con Brindisi, la banda di Repesa va si quasi subito sotto in doppia cifra di svantaggio ma è brava a recuperare e a lottare quasi fino alla fine. Il finale però è doppiamente amaro per la Carpegna Prosciutto visto che oltre alla sconfitta, la differenza canestri vede trionfare Varese che è riuscita a ribaltare il -9 dell’andata.

È un Jasmin Repesa che mastica amaro quello del post partita ma che ha visto una reazione dei suoi dopo il brutto ko in casa di sette giorni fa contro Brindisi dove la VL prese 30 punti dai pugliesi. «Stasera abbiamo subito troppo nel corso del primo quarto però dobbiamo evidenziare che finora noi abbiamo giocato molto bene quando abbiamo avuto la possibilità di allenarci. Purtroppo per noi in questo momento – e date le nostre condizioni – 40 minuti sono troppi ma dobbiamo restare ottimisti e pensare a partita per partita».

Tra i pesaresi in doppia cifra Abdur-Rahkman con 23 punti, 17 per Totè, 16 per Moretti, 15 per Kravic e 11 per Cheatham.

Nelle altre gare è senza storia la partita tra Brindisi e Milano. La squadra di Messina gioca forte e prendo il largo già nel primo quarto. Alla fine il risultato recita 79 a 98 in favore della formazione lombarda. Baron top scorer con 21 punti.

Vittoria importante per Treviso contro Trento e squadra Veneta che si rilancia per la corsa ai playoff. Nell’85 a 76 finale il miglior realizzatore è Adrian Banks autore di 20 punti.

Dilaga Brescia che spazza via Trieste 95 a 59. Un +36 che lancia la formazione lombarda, fresca vincitrice della Coppa Italia, e riapre la sua corsa ai playoff. Per Brescia 21 punti del solito Amedeo Della Valle. La squadra allenata da coach Magro è ora a 16 punti a -6 proprio dalla VL ottava in classifica. Sabato prossimo c’è la sfida a Pesaro molto importante per entrambe le squadre.

Lotta Verona ma esce sconfitta dal campo di Tortona per 73 a 69. I 20 punti di Semaj Christon permettono alla squadra piemontese di restare solidamente terza in classifica alle spalle delle sole corazzate Milano e Bologna.

Vittoria di fondamentale importanza che Reggio Emilia che batte Napoli 80 a 62 e ribalta pure la differenza canestri rispetto al risultato della gara d’andata. 14 punti a testa per Senglin e Reuvers lanciano la formazione emiliana che tiene accese le speranze di salvezza salendo così a 12 punti, seppur sempre ultima in solitaria.

Vittoria convincente della Virtus Bologna che sul parquet della Reyer Venezia passa 83 a 68. Gli uomini di Scariolo tengono così il passo di Milano impattando ancora in vetta a quota 34 punti in classifica. Per le V Nere grande prestazione per Niccolò Mannion autore di 27 punti con 4/4 da 2 e 4/5 da 3 punti.

Vittoria esterna per la Dinamo Sassari che in terra campana passa 90 a 80 sul campo della Givova Scafati. Per gli uomini di coach Piero Bucchi decisiva la prova di Chris Dowe autore di 22 punti. Continua la marcia di Sassari che sale a quota 24 punti al quarto posto assieme a Varese.