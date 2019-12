MyCicero, il 2019 si chiude con una sconfitta

BOLOGNA- Il Basket 2000 MyCicero Senigallia cade nell’ultimo match del 2019 in quel di Bologna, contro la Progresso. La capolista non fa sconti al fanalino di coda e le impone un secco 78-47.

Non era questo un impegno in cui pretendere una vittoria. Ma le buone cose fatte vedere dalle ragazze di coach Giulio Tonucci, abbinate al successo di due settimane fa contro Pesaro, devono servire da stimolo nell’anno nuovo per cominciare una rapida risalita in classifica.

Il commento di Paolo Santini, viceallenatore del club: «È stata una partita a due facce. Nel primo tempo abbiamo subito il pressing delle avversarie perdendo molti palloni, agevolando così le azioni e le realizzazioni delle avversarie. Poi nel secondo tempo è cambiata la sinfonia, reagendo, anche se troppo tardi, e mettendoci quella grinta con cui abbiamo fatto meglio».

Ora le festività natalizie. Poi si ripartirà a mille verso l’obiettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA